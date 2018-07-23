〈中部〉東奧台灣正名連署 雲林布袋戲館設站

2018-07-23

〔記者廖淑玲／雲林報導〕雲林「東京奧運台灣正名」連署站昨天在虎尾雲林布袋戲館開站，連「史豔文」也來參與連署，即日起至八月底，每週三至週日開館日下午二點至六點，志工都會在現場進行正名公投連署活動，歡迎民眾共襄盛舉。

8月底前 開館日均受理連署

由總統府國策顧問、前奧運選手紀政發起的「二○二○東京奧運台灣正名公投」，通過第一階段連署，第二階段要在八月底前獲得卅五萬人連署，才能與大選一起在今年底進行投票，昨天下午雲林東奧台灣正名連署站在布袋戲館前開站，獲得不少民眾支持。

史豔文相挺 民眾拿戲偶加持

昨天有民眾拿著「史豔文」戲偶，一看到台灣正名連署馬上加入，直呼連「史豔文」都加持，連署一定過，昨下午一輛遊覽車的遊客到布袋戲館參觀，也全員簽名完成連署，讓工作人員士氣大振。

響應紀政「為台灣發聲」加入「二○二○東京奧運台灣正名公投」行動小組的雲林站長蔣尹瑄，是雲科大研究生，她說，我們和代表國家的運動員一樣都來自台灣，當然要和他們一起爭取以「台灣」代表國家出賽，一定要把握東京奧運台灣正名機會，希望大家站出來。

蔣尹瑄表示，雲林連署站在虎尾布袋戲館，只要開館日民眾就可到此處連署，行動小組未來也會拜訪各機關團體，歡迎不分黨派的政治人物加入，形成公民參與的典範，希望能衝上一萬人。

5連署站辦答謝 送紀念毛巾

為鼓勵大家參與，各縣市陸續設有連署站，蔣尹瑄說，其中高雄駁二站、巨蛋站、台南車站、台北西門、雲林虎尾等五個連署站，現正舉辦機動連署志工答謝活動，只要募得卅份有效連署書，帶到上述虎尾等五個連署站並加入「台灣隊之友」，就能獲贈一條向志工致敬的台灣正名運動紀念毛巾，歡迎「相挺」。