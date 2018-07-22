〈南部〉南市第四起 東山傳鼬獾咬傷人

2018-07-22

咬人的鼬獾被捕後死亡 檢體送驗中

〔記者楊金城／新營報導〕東山區在十九日發生台南市今年第四起鼬獾咬人事件，一名七十多歲的阿公開車回到自家車庫，才下車就被突然衝出來的鼬獾咬傷左後腳跟，趕緊就醫治療；咬人的鼬獾當場被捕後死亡，檢體由台南市動物防疫保護處送驗中。

動保處強調，今年四起鼬獾咬人事件，其中一起鼬獾檢體呈狂犬病陽性反應，另兩起因鼬獾跑掉無法檢驗，十九日的鼬獾檢體已送驗，可見鼬獾咬人仍存在危險性，民眾應注意防範。

動保處調查，當天近午，這位民眾回到東山區山區的東原里住家，停好車、打開車門正要下車時，左後腳跟就被鼬獾咬傷流血，傷者隨即就醫注射破傷風疫苗、第一劑人用狂犬病疫苗及免疫球蛋白，並通報東山區衛生所，也將鼬獾屍體交給動保處送檢。

動保處副處長莊惟超表示，鼬獾屬於夜行性野生動物，生性膽小，不敢主動接近人類，大多是患有狂犬病才會主動攻擊人類。民眾如被動物咬傷，切記保持冷靜、記住動物特徵，以清水沖洗傷口十五分鐘並消毒，就醫評估是否施打疫苗，盡可能將咬人動物留置觀察十天。

要避免感染狂犬病的風險，也要切記不接觸鼬獾與白鼻心、蝙蝠等野生動物屍體及捕捉，不要棄養寵物，並為家中犬貓施打狂犬病疫苗。除了人被咬傷，家犬和鼬獾打架而被咬傷更是不計其數。研究調查發現，有家犬在，可降低人被咬傷的機率，動保處表示，在疫區養狗並每年注射狂犬病疫苗，是降低人被狂犬病鼬獾咬到的最佳保護方式，歡迎市民來認養流浪犬。