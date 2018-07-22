〈南部〉黃偉哲挺打火弟兄 承諾發放第二套消防衣

2018-07-22

如當選市長 超勤津貼提高至每月1萬7

〔記者楊金城／新營報導〕台南市長參選人黃偉哲、市議員參選人李宗翰，昨簽署消防員工作權益促進會的承諾書，力挺改善警消裝備。黃偉哲承諾，如當選市長，將提高警消超勤津貼至每月一萬七千元，兩年內並優先補足勤務繁重的主力消防分隊第二套消防衣，四年內補齊全台南消防隊每人均有第二套消防衣。

消防員工作權益促進會提出「台南市消防改革」承諾書，要求提高警、消超勤加班費至每月一萬七千元，提高消防危險加給、增購消防衣和定期保養等四大訴求；促進會秘書長朱智宇說，將再尋求其他市長、議員參選人簽署承諾。

全市消防員發第二套 預算約5千萬

南市消防局有七個大隊下轄五十三個分隊，採購的全套消防衣包括帽、衣、褲、手套、鞋、面罩，一套要價五萬元，以全市外勤消防員近千人計算，再為全部隊員購買第二套消防衣，所需預算約五千萬元。

消防局長李明峯表示，升格直轄市後，台南市是六都中第一個全面汰換消防衣的城市，至今採購一千三百卅三套，每人都有一套新式的ＰＢＩ最高等級消防衣，如能增購第二套，樂觀其成。現有的消防衣是黃色外觀，被消防員暱稱「黃金戰甲」，使用滿意度高。

李宗翰表示，桃園平鎮、新屋大火造成多名消防員殉職，民間呼籲重視消防員工作權益。消防員工作權益促進會針對台南市消防局問卷調查，有超過九十三％的消防員提出應購置第二套消防衣需求和定期維護。除消防局增購第二套消防衣外，民眾企業也可成立消防之友會做後盾。

勤務繁重的消防分隊 兩年內優先發放

新營分隊隊員黃鈺翔表示，每場火警燃燒的塑膠、金屬產生有毒物質，附著於消防衣上，清水無法清洗，須使用消防洗衣機或送廠商清洗。目前一人只有一套的情況下，在接連出勤或重大災害來臨時，將出現個人裝備不足情形，在救災上產生風險，有必要增購第二套消防衣和定期維護保養消防衣。

代理市長李孟諺五月時宣布明年編列預算，提高警消加給（警察勤務加給、消防危險加給和超勤津貼），預估增加預算五．五億元；黃偉哲承諾，如當選市長，會延續編列預算，將提高警消超勤津貼至每月一萬七千元，兩年內並優先補足勤務繁重的主力消防分隊第二套消防衣。