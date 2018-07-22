〈南部〉《高雄》12年最佳 上半年空污紅害14天

2018-07-22

紅害比歷年同期最高少近百天

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市今年第二季細懸浮微粒（PM2.5）平均濃度是每立方公尺十五．八微克，不但是六都最低，改善率高居全國第二；另今年上半年紅害日剩下十四天，比歷年同期最高少了近百天，改善率全國第一，均創下十二年來最佳紀錄，凸顯空污有效改善。

第二季PM2.5平均濃度 六都最低

依據環保署空氣品質監測網數據顯示，高市今年上半年PM2.5平均濃度是每立方公尺約廿六微克，比去年平均濃度減少每立方公尺約三微克，改善率十一％是六都排名第一、全國第六，其中第二季PM2.5平均濃度每立方公尺十五．八微克，比去年同期平均濃度每立方公尺十八．五微克，減少一成四，不但是六都最低，改善率僅次花蓮縣，高居全國第二名。

至於今年上半年的紅害天數有十四天，比歷年同期最高九十七年一一三天，減少了九十九天，去年仍有廿九天，今年減半剩下十四天，改善率是全國第一；最受矚目左營測站PM2.5平均濃度由每立方公尺卅一．五微克降至廿六．一微克，改善幅度突破一成七，紅害天數減少一半，從十五日降至七日。

上半年近300座燃燒設備改善

值得一提的是，市府全國首創燃燒設備加嚴標準，影響二百多家業者，包括三百多條製程、近五百座鍋爐，上半年已有一百多家業者，從重油改燒天然氣或柴油，完成近三百座燃燒設備改善，下半年還有近五十家業者，陸續改善近百座燃燒設備。

環保局長蔡孟裕表示，高市因重工業產業密集，加上地理位置特殊，是全國空氣污染最嚴峻地區，近年來推出多項空污管制措施，包括全國最嚴的設備元件排放標準，全國首創的燃燒設備、水泥業加嚴排放標準，另有鋼鐵業、電力設施排放標準。

12年汰換逾62萬部二行程機車

環保局更推出高市環境維護管理自治條例，整合低碳、空污、水污等多項環境管制措施，且高市十二年汰換超過六十二萬部二行程機車，加上高雄夏天吹西南風，空氣品質比北部好，自四月起大多呈現綠色良好等級，大部分優於北部黃色普通等級，多管齊下改善高市空氣品質。