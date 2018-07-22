〈南部〉創新農業遊程 來「成功」體驗木虌果

2018-07-22

獲東縣農會競賽冠軍

〔記者張存薇／台東報導〕到田地實地採收、親手做出好吃的產品，台東縣農業遊程好好玩！台東縣農會為了開發更多元的農村體驗，舉辦「創新農業體驗活動開發競賽」，各休閒農業區使出渾身解數設計好玩、好吃又寓教於樂的遊程，最後由成功鎮農會「天堂果實家家酒」木虌果DIY拿下冠軍，池上鄉大埔社區草本酒釀、東河鄉泰源社區忘幽谷農村及米體驗獲亞軍。

台東縣共有池上米鄉、關山親水、初鹿、高頂山、金針山、山豬窟六大休閒農業區，每個區的農作物多樣化、品質又佳，更有超過百種休閒體驗遊程，今年共有十二組參加「創新農業體驗活動開發競賽」決賽，評審實地走訪、體驗，從價位、遊客接受度、教育趣味、活動流暢及衛生安全等評選。

榮獲冠軍的是成功鎮農會與美山社區聯合推廣養生「木虌果」，木虌果在歐美擁有「天堂來的果實」之稱，從瓜果隧道採果、套袋體驗，到吃川燙木虌果葉、喝木虌果汁、還可以親手做簡易木虌果夾心蘇打餅，讓民眾從種植、味道各方面認識這種營養成分高的新興作物。

亞軍的池上鄉大埔社區則帶領民眾前進香草園，學習做原住民傳統草本酒釀、還可以摘野菜做植物拓印方巾、喝香草水等系列活動，泰源忘幽谷米體驗實地走訪有機稻田區聞稻香、看生態，最後親手打包一包五色米帶回家！

已開發30個好吃好玩遊程

縣農會總幹事戴振東指出，台東農村有很多特色遊程、也有不少私房景點，連續辦競賽三年下來，已開發出卅個好玩好吃又有意義的遊程，歡迎消費者洽各農會依季節安排，挖掘在地不一樣的特色活動。