〈南部〉恆春全鎮大摸彩 上萬居民摸3000獎

2018-07-22

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東縣恆春鎮公所昨天舉辦被戲稱「恆春虧雞福來爹」的首創全鎮大摸彩，當地超過上萬居民前往參與，縣長潘孟安也到場抽出機車大獎，好福利羨煞其他鄉鎮民眾。

投摸彩券截止時間不明惹怨

不過，高達三千份的獎項，造成過程冗長又難以安排過多餘興節目，工作人員必須不斷複誦得獎號碼，也有民眾抱怨投下摸彩券的截止時間不明，炎熱氣候更讓不少得獎人臉色毫無喜悅。

全國首見的「全鎮大摸彩」，因為罕見又瘋狂，被鎮民戲稱不輸台南林義豐的「虧雞福來爹」，昨天早上九點在恆春石牌公園展開，不少民眾在炎熱天氣下揮汗等摸彩，五花八門的獎項高達三百萬元，從首獎電動機車到常見的電視、電冰箱，甚至有割草機、施肥機及電鑽。

規模龐大的「全鎮大摸彩」，發送恆春全鎮一萬一千六百二十四戶各一張摸彩券，共計三千份獎品，周邊有來自鎮內各裡的農漁產品及宣導攤位，搭配鄉土劇藝人及社團到場演出，墾丁各五星級廚師也至現場大展廚藝，推出恆春農特產創意料理，場面如嘉年華會般熱鬧。

鎮長：盈餘回饋無關選舉 考慮續辦

恆春鎮長盧玉棟指出，恆春鎮這幾年遊憩據點、公共造產收入不錯，才將盈餘作為回饋鎮民摸彩，也提升農特產促銷活動的參與感，完全與選舉無關，只是將盈餘與全體鎮民分享，未來會考慮再舉辦。