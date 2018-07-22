〈台北都會〉德行公園小農市集 「卡關」1年終開張

2018-07-22

參與式預算審議、投票通過

〔記者蔡亞樺／台北報導〕緊鄰天母SOGO百貨的德行公園「彎腰農夫」有機小農市集昨天首日開張，幕後推手、德行里長張僡美抱怨表示，為推動在地文創小店與活絡公園，欲引進文創市集，去年中循參與式預算管道提案，歷經審議、投票通過，原寄望今年初營運，無奈公園處「卡關」一年，直至「市長專簽」才執行，未來希望調整為公益性的文創市集，讓市集部分收入捐出。

台北市公園處坦承，「台北市公園場地使用辦法」禁止營利活動或行為，但民間持續反映有使用公園的需求，在今年三月修法後，非營利活動需具公益性或正當性，只要找市府局處合辦即可，導致該案卡在修法階段，「時間確實慢了一點。」

德行公園有機小農市集昨起試營運，僅六攤小農，攤位擺放有機蔬果，也有小農自售手工有機飯糰，吸引附近居民或逛百貨的民眾前來，連民進黨台北市長參選人姚文智也來觀摩學習。

忙碌穿梭在市集中的張僡美便是關鍵人物，她說，德行公園不算在天母商圈，相當外圍，但旁邊有SOGO百貨，因此附近巷弄有些文創小店；加上公園開闢菜園，為活化公園使用、帶動地方發展，市府參與式預算也鼓勵地方提案，因此去年約七月提案。

公園處卡一年 里長抱怨

但張僡美抱怨，「公園處有很多法令限制，過程坎坷」，參與式預算程序都沒問題，公園處卻以修法為由一直拖，因此調整形式，先推動缺乏管道的有機小農，並跟士林區公所合辦，賺的錢給小農，文創部分還會再爭取，慢慢調整形式。

張僡美指出，市集的有機產品均檢驗合格，才能販售，以生鮮為主、不開伙，昨雖僅六攤，但下月就會擴大十二攤，並測試民眾接受度。目前小農市集固定於每月第三個週六營運，為期一年。