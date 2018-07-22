〈台北都會〉〈省錢大作戰3〉姚不找網紅合作 錢花在政見上

2018-07-22

〔記者周彥妤／台北報導〕民進黨台北市長參選人姚文智民調雖仍處落後，但競選辦公室表示，姚致力回歸市政討論，不會為博取目光而刻意張揚省錢與否，但勢必秉持「錢花在刀口上」原則，實事求是，尤以參選人提出的政見為重，陸續推出3D政策動畫影片「翻轉西區SKYLINE」、「第二胎國家養」，即可見其用心。

姚團隊表示，七月已正式進駐位於松山區的共同工作空間「CLBC大船艦展演廳」，每月租金約四萬元，可容納約十人，做為競選辦公室政策部門；此外，該地也是姚文智二○一六年舉辦「亞洲‧矽谷TAIPEI RUN」論壇的地點，頗有淵源。

在缺乏政府資源的情況下，姚團隊指出，姚文智力求錢花在政見呈現上，以深入淺出、淺顯易懂的方式向市民傳達市政理念，如日前推出的3D政策影片「翻轉西區SKYLINE」、「第二胎國家養」動畫，因與影片導演熟識，獲得對方力挺，開支也是「相挺價」。

至於競選人力籌劃，團隊不是以海選方式，目前僅三、四人經營社群媒體，如發布臉書、撰寫新聞稿等庶務，即使下單臉書廣告也並非撒大錢，每則僅下幾百塊，目的只為擴大群眾觸及率。

姚團隊指出，姚文智二月曾上命理老師詹惟中節目，「也只是小嘗試」，大搞網路行銷不是團隊主力，也不會找網紅合作，更不會用幕僚宣傳譁眾取寵、製造話題，畢竟候選人究竟能端出何種政策，真正讓台北脫胎換骨，實現城市新願景，才是重中之重。