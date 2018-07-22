〈台北都會〉〈省錢大作戰2〉丁競選總部擬與議員結合 藍議員反彈

2018-07-22

〔記者鍾泓良／台北報導〕國民黨台北市長參選人丁守中被譏為「佛系」打法，競選至今精簡用度。丁守中表示，國民黨黨產現在全部被查封凍結，在無黨部奧援下，他只能採取「小米加步槍」的省錢戰術打選戰，如請志工舉牌、靠通訊軟體宣傳等，都不用花什麼錢，更考慮不設競選總部，改採與各地議員結合。但國民黨台北市議員卻不以為然，批丁沒競選總部只是凸顯沒團隊，更有人譏以丁的低人氣想搭議員競選總部，「有問過議員要不要嗎？」

丁守中說，現在每天都是「行動總部」，直接接觸民眾、握手都不必花錢；日前有向黨部暫租選舉辦公室，競選總部傾向跟議員結合，但也有基層說須地方凝聚人氣，屆時會用什麼精簡方式，內部也都還在考量。

但不具名國民黨議員認為，不設競選總部態度不正確，若選市長沒有競選總部，只是顯現自己沒團隊，未來執政也不會有執政團隊，「沒有完整團隊，怎麼當市長？」

資深地方人士則說，若對選舉有幫助，省錢、不設競選總部都行，但如果沒幫助，一直省錢就沒必要。

他說，競選總部是基本配備，如果不設，很難炒熱選舉氣氛。

他幽幽地說，丁現在民調上下起伏不定，還不願意花錢衝刺，「他（丁守中）在樂觀什麼？」並批評，議員也是有選舉壓力，不解丁為何只想著搭議員便車，要議員犧牲自己輔選，「有問過各地候選人願意嗎？」