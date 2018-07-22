〈台北都會〉〈省錢大作戰1〉柯主打網路戰 遭質疑濫用行政資源

2018-07-22

〔記者沈佩瑤、黃建豪／台北報導〕柯綠分手後，台北市長柯文哲為凸顯其沒有政黨奧援的「弱勢假象」，即以「省錢」為主要選戰策略之一，先以貸款「兩千萬」爭取「卅元選舉補助款」衝選票，再以一人進駐共同工作空間做為競選總部替「市府總部」掩飾，並主攻網路宣傳，甚至不惜找來毀譽參半的網紅Joeman，引起網友反彈。卻遭藍綠市議員質疑，柯多次以市政宣導之名和網紅合作，操盤網路宣傳人員也多為市府人員，根本是行個人宣傳之實，濫用行政資源。

柯文哲二○一四年當選時，曾揚言將逾兩千五百萬元選舉補助款全數捐出做公益，但今年四月出刊的廉政專刊中，柯申報財產附註欄聲明，當年選舉補助款共拿到二五六一萬九四九○元，共捐出一五四七萬元、選舉相關支出九八七萬元，加上去年四月繳交監察院罰款六十一萬九四八八元，已全數用完。和原本的「全數捐出」有所出入。

柯主打網路戰，頻與網紅合作，從去年世大運到近日交通局機車安全宣導影片，都有柯的身影，並首創以直播便當會方式暢談施政成績。

尤其柯與網路節目「木曜４超玩」合拍的《一日幕僚》影片，高達八百萬以上的點擊率，讓市府媒事組職員「學姊」黃瀞瑩爆紅；但黃瀞瑩不僅在影片中露出率高，被質疑是刻意捧紅，事後還在柯市府發言人劉奕霆等人陪同下，回頭參加「木曜４超玩」直播節目，屢遭議員質疑柯利用市府資源，從中大做個人政治選舉宣傳，行政不中立。

此外，柯文哲與Joeman合拍的影片，不僅只是單純吃便當，對於市政宣傳毫無建樹，且因Joeman具有爭議，使得柯文哲臉書、Instagram等社群平台湧入許多網友抱怨，斥責柯團隊應慎選合作對象。