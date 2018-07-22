〈台北都會〉新北YouBike設500站 最快月底達標

2018-07-22

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市公共自行車YouBike已成為民眾通勤、接駁的重要交通工具，板橋區「捷運府中站（一號出口）」的YouBike站昨天啟用，全市據點累計達四九六站，車輛數一萬四五二四輛，不論站點或車輛數都居全國之冠，新北市今年要完成五百站的目標，目前尚有新莊運動中心、中港大排願景館、新店中興中正路口及淡水淡金北新路口等四站建置中，最快七月底達標。

金山老街、重劃區 年底設站

交通局綜合規劃科長林昭賢指出，目前YouBike據點主要集中人口密集的都會區，其他如三芝、石門、金山、萬里、烏來、石碇、平溪、雙溪、坪林及貢寮等偏鄉區，因人口稀少、大眾運輸相對不發達，暫無設置急迫性，隨著捷運三環三線工程完工，未來地方仍有需求，將視大眾運輸發展與人口成長情形評估設置，預計年底在金山老街、金山重劃區設站。

明年二階建置 兩年內增百站

林昭賢說明，新北市第一階段YouBike建置計畫到今年告一段落，二○一八年將完成設站五百站、車輛數達一萬五千輛，比台北市的四百站還多；預計二○一九年展開第二階段建置計畫，目標兩年內增設一百站，總站數達六百站、車輛數累計一萬八千三百輛。

交通局表示，配合板橋府中四五六行政園區周邊環境改造工程施工，現有「捷運府中站（三號出口）」租賃站暫停營運，施工後將恢復營運。此次新增板橋區「捷運府中站（一號出口）」站位，在縣民大道一段與府中路口西南側共設置三十八個車位，滿足民眾通勤、通學需求。

捷運頂溪站 六月租賃數冠軍

根據統計，新北YouBike平均每天使用人次七萬至八萬人，單月使用量為兩百二十萬至兩百五十萬人次，以今年六月的統計，租賃次數最高的前五名分別是捷運頂溪站、捷運江子翠站、捷運亞東醫院站、捷運板橋站與捷運新莊站。