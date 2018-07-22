〈台北都會〉新北28％學童過胖 偏區也上榜

〔記者賴筱桐／新北報導〕現代人飲食多元，常因營養不均衡造成肥胖，新北市教育局調查，一○六學年度國中小學生體位過重比率平均為二十七．八六％，超過四分之一學生有肥胖情形，部分偏遠地區過重比率高於全市平均值，打破外界刻板印象。教育局研判，偏區單親或隔代教養家庭多，可能缺乏正確飲食觀念，將持續推動「運動規律化」。
106學年度統計 18區高於市平均
統計資料顯示，新北市一○六學年度國中小學生體位過重比率平均為二十七．八六％，偏遠地區包括三芝、金山、萬里、雙溪、貢寮、石門、坪林及平溪等，學生體位過重情形高於全市平均值，都會區高於全市平均值的有板橋、三重、新莊、樹林、鶯歌、汐止、土城、蘆洲、五股及泰山。
偏遠地區 可能觀念相對缺乏
教育局體育及衛生教育科長龔東昇分析，偏遠地區學校較多隔代教養或單親家庭，家長對於飲食習慣或運動知識相對缺乏，對孩子體重控制疏於管理；也可能是偏鄉區學生數少，造成平均數值偏高。
市議員李倩萍認為，都會區學童體位過重原因或許是外在誘惑太多，包括速食店、手搖杯飲料或垃圾食物等，偏遠地區學童可能因家庭因素，造成飲食習慣偏差，未來市府在研議降低學童肥胖率的政策上須因地制宜。
李倩萍建議，早期國小學童在下課或朝會時間，有做國民健康操的措施，強迫孩子離開教室、伸展筋骨，她主張應恢復做健康操，養成規律運動習慣；飲食方面也要介入輔導，例如調整營養午餐菜單，教育孩童正確飲食觀念，改善肥胖情況。
龔東昇表示，健康操只是體育項目的其中之一，目前沒有強制實施，體育署推動「運動規律化」，除體育課之外，每週有一百五十分鐘以上的校內規律運動，各校因地制宜，調整課程，有的學校跑步、有些做球類運動。
市府推規律運動 並調整營養午餐
龔東昇指出，針對體位過重比率偏高的學校，將尋求專家學者提供建議，請學校在晨間時段推動運動項目，包括健康操、跑步、健走或跳繩等，每月量計學生身高、體重，並從供膳源頭控管食材數量及熱量，由導師協助個案管理，調整營養午餐的用油、鹽及糖比例。