〈北部〉〈號召行善〉半年攢25萬 台裔少女捐助家扶兒

2018-07-22

〔記者王錦義／花蓮報導〕加拿大籍少女田艾琳，母親是台灣人，有感於花蓮偏鄉仍有很多需要幫助的小朋友，在加拿大的她與母親一起透過資源回收、洗車、街頭表演、音樂會等自力方式，昨帶著半年來在加拿大做慈善募得的二十五萬元捐給花蓮家扶中心，並舉行音樂會，希望幫助弱勢孩童助學圓夢。

田艾琳的母親陳珊珊受訪說，父親陳永豪曾是花中、花工的化學老師，她在台北出生，花蓮長大，直到高中才跟著家人移民加拿大溫哥華，在加拿大已住了三十五年，但她的親戚在花蓮，每年還是會抽空回鄉探親。三年多前，她帶著當年九歲的艾琳返花蓮舉辦慈善音樂會，透過堂妹的牽線，獲悉花蓮的家扶中心照顧很多弱勢兒童，就把募來的錢捐給家扶，從此與家扶結善緣。

陳珊珊說，艾琳從小就跟著她在加拿大開始幫人洗車募款，周末在庭院舉辦跳蚤義買，常常挨家挨戶撿瓶子作回收，再把資源回收的這些錢存起來。

因她本身是鋼琴家，所以讓艾琳自童年起就學音樂，後來艾琳對大提琴有興趣，常去比賽賺取獎金，有時在華人社區舉辦慈善音樂會，就把這些錢也存下來。

田艾琳說，此次已是四度回來花蓮，但中文說得不是很好，她發現台灣人很nice，只要問路都會有人熱心指引，還有她喜歡吃台灣美食臭豆腐，很有很多小吃都好吃。今年她還獲選參加好萊塢電影The Perfection演出，與美國知名女星Allison Williams合作，飾演天才少女大提琴手，對參與好萊塢電影演出，田艾琳說拍電影滿好玩的，一共拍了七天，她希望電影可以在台灣上映。她還說，在台灣最喜歡的偶像是歐陽娜娜，希望可以跟她一樣發光發熱。

花蓮家扶中心主任陳清輝說，很感謝這對母女愛心捐贈，過去四年來合計捐助近五十萬元，讓他們非常感動。小小年紀的田艾琳努力從小地方開始，由孩童發起幫助孩童，持續每天「做一件可以幫助人們的事情」，艾琳今年更在溫哥華持續以音樂做公益，為家鄉花蓮的孩童圓夢助學，為創造更大影響力，艾琳更號召加拿大朋友一起與她撿寶特瓶做回收、捐出自己的獎學金等，集結來自海外的愛心，靠自己的小小力量為貧困的孩子盡一份力。