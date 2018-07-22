〈北部〉農地餐廳2業者 宜縣府限期拆除

2018-07-22

逾期未拆 將強制執行

〔記者張議晨／宜蘭報導〕農地違規餐廳要拆了！宜蘭縣金樽會館礁溪店和宜蘭市品華會館，在農牧用地興建婚宴會館違規營業，縣府多次開罰，兩家業者均未改善，品華還疑似偷接電營業。宜蘭縣代理縣長陳金德裁示，要求業者七月底前自行拆除，否則縣府將強制執行；縣府強調，縣內餐廳若有類似狀況，將循相同模式辦理。

品華及金樽會館礁溪店違規

行政院消保處二○一五年抽查全台婚宴會館，宜蘭縣品華會館及金樽會館礁溪店，在農地蓋起大型婚宴會館，違反農業發展條例規定，被消保處列名不合格名單。

其中，品華會館土地面積零點三公頃，二○一三年申請農業資材室興建，當時核准興建面積僅四十九平方公尺，但業者完成水電申請後，竟然從資材室變身大型婚宴會館，違建面積擴大至一○○五平方公尺，資材室消失無蹤。

至於金樽會館礁溪店，土地面積零點八公頃，水泥建物是一九九六年核准興建的農舍，但樓板面積卻從原本核准的一百七十二平方公尺，擴建至一八一○平方公尺，違建面積暴增近十倍。

3年各罰22及60萬 仍未改善

兩間會館都屬重大違規，縣府從二○一五年七月起至今年六月，依違反區域計畫法開罰金樽三次共六十萬元罰鍰；品華則被違反都市計畫法開罰兩次共廿二萬，還被縣府強制斷水斷電。不過兩間會館至今仍未改善。

宜蘭縣政府建設處長林國民指出，兩間會館除違反農業發展條例，建築法部分也不合格，多次裁罰後，業者雖簽訂切結允諾改善，但近三年來，都沒有自行拆除、改善跡象。

「顧客安全誰顧？」林國民直言，婚宴會館可容納三、四十桌以上，除違反農地使用，建物也存有公安疑慮，若遇火警顧客恐陷入危險之中，在安全考量下，要求業者於期限內自行拆除。

宜蘭縣目前農舍數約八七六○間，縣府列管違規件數約三八○件，違規樣態包含農地未農用、填土造景、增建建築物等；去年六月份，縣府曾大動作拆除員山鄉、礁溪鄉、五結鄉三處重大違規農舍。

「公共安全不容忽視！」林國民強調，未來若徹查全縣大型餐廳有類似重大違規情況，會在公安會報時循相同模式辦理。