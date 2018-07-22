〈北部〉新竹高鐵橋下停車場 下月初營運

2018-07-22

地方擔心周邊路口車禍多

〔記者廖雪茹／竹北報導〕台灣高鐵公司在緊鄰高鐵新竹站的高鐵橋下規劃收費停車場，預定八月初營運，因周邊路口常發生車禍，地方建議加強交通警示措施，以提升行車安全。

高鐵允增照明、反光鏡等

針對地方建議，台灣高鐵公司表示，高鐵新竹站旅客平均一天約三萬人次，停車需求高，公司利用緊鄰站區的高鐵橋下空間，採公開招標方式規劃收費停車場，近日將依地方建議，在收費停車場出入口增設反光鏡等，並加強照明設備。

竹北市民代表余政達表示，高鐵橋下收費停車場，受到橋墩區隔分成三區，其中一區由隘口一街進、隘口二街出，但這兩街與高鐵六路的交叉路口未設紅綠燈，過去屢傳車禍，所幸大多為擦撞事故，但仍造成用路人驚嚇及財產損失。

余政達說，隘口一街、隘口二街與高鐵六路口，地面雖已劃設「停」字交通標誌，仍常見用路人未停車查看即通行，他曾建議路口設置紅綠燈。

但縣府受到財政限制，只能以死傷率較高的肇事路口優先設置，不過內部仍將評估是否劃設路口黃網線，並設置「易肇事路口」等警示牌提醒用路人。

台灣高鐵公司表示，高鐵橋下收費停車場，從文興路到隘口二街，汽車加上機車共六十六個停車格；費率為汽車每小時收費三十元，但一天優惠最高收費一百二十元。已向新竹縣政府申請營業許可等執照，預定八月初委外營運。