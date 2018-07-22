〈北部〉豐富內容打造特色 園區可望拚人氣

2018-07-22

記者蔡政珉／專題報導

苗栗縣政府原住民族事務中心計畫爭取經費，於泰雅文化產業園區打造商城，增加觀光人潮，不過，根據苗栗縣文化觀光局統計，去年大湖、獅潭與泰安鄉共有五十四萬人到訪，人潮眾多，如何將觀光人潮引入園區，是苗栗縣政府必須思考的方向。

至於如何聯繫附近商圈，刺激觀光潛力，例如泰安溫泉區泡湯民眾與鄰近大湖鄉採草莓遊客等。原住民族事務中心表示，除了提升園區能見度例如展演內容，或考慮引進附近部落種植咖啡的農友進入園區，增加亮點，讓遊客停留，並與溫泉區等業者異業結盟等，都是讓園區轉型的方向之一。

但是，目前苗栗縣政府也正積極辦理後龍鎮英才書院標租案，不過，教育處坦言，去年標租案六次都流標，除了同樣面臨遊客人數不足、租金一年七十萬過高，不符合廠商成本、以及英才書院周邊除客家圓樓外並無觀光亮點等因素，導致目前決定改為只標售內部部分為販賣部，租金降為一年不到十萬元。

雖然教育處表示，廢除收費後參觀人數已經增加，但難以標租是事實，可能代表英才書院缺乏足夠觀光潛力。不少遊客也說，英才書院本身與周圍，無法引人注目，當然遊客也不會久留。

以英才書院作為前車之鑑，泰雅文化產業園區目前的入館人數與周遭大湖、泰安溫泉等商圈一年可吸引五十四萬人次的觀光潛力相較，仍相去甚遠，苗縣府若要開發園區觀光潛力有待努力。不過，反面思考也代表園區潛在可吸引的遊客數相當龐大，惟須打造出泰安鄉在地特色、亮點等，才有引入觀光人潮的契機。