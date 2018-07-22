〈北部〉泰雅文化園區 擬蓋原民商城救觀光

2018-07-22

苗縣盼中央補助經費

記者蔡政珉／專題報導

苗栗縣前縣長劉政鴻任內斥資一億三千七百多萬元經費，在泰安鄉錦水村、苗六十二線旁土地，興建泰雅原住民文化產業園區，於二○一四年十月十日完工，不過後來遊客漸少，苗栗縣政府為搶救觀光，規畫打造原住民商城救觀光，正進行先期規劃，盼中央補助經費。

苗栗縣政府原住民族事務中心表示，目前先期規劃從可能遊客人數、商圈潛力等著手，希望能發掘泰雅原住民文化產業園區觀光能量，讓商城與泰雅文化共同拉抬， 引進觀光人潮。

不過，依照遊客人數分析，泰雅原住民文化產業園區在場館收費後，遊客數平均每月約三千六百人；去年廢除場館收費後，至今年六月底入館人數為三萬人餘人，平均每月入館人數約三千八百人，增幅有限。

至於商城具體規畫內容，原住民族事務中心表示，希望以原住民傳統文物，包括泰雅編織、織布、染織、雕刻等具泰雅族傳統元素的文創商品以及當地甜柿等農特產，藉此吸引觀光人潮。

集中族人工坊創商機

另外，現正評估利用帳棚讓族人回到當地擺攤販售食物等，以及利用園區後方山泉水打造親水區，吸引親子到訪意願。

不過，有關不少泰雅族人已致力於推廣傳統文化技藝，縣府如何區隔？原住民族事務中心則說，因泰安鄉幅員較廣，工坊散落，苗縣府欲透過商城集中推廣，且泰雅文化產業園區位在泰安溫泉區入口，占地利之便，盼為部落原住民帶來商機。