〈北部〉打造客家音樂村 竹東人憂成蚊子館

2018-07-22

民眾想要公托公幼

記者蔡孟尚／專題報導

新竹縣政府在竹東鎮籌設「客家音樂村」，且爭取到行政院客委會「浪漫台三線」計畫補助三億七千五百萬元，全案雖然還在規劃階段，但地方負評不斷，民眾憂心可能成為「蚊子館」，正當性與必要性引發討論。

縣府︰高機能空間

新竹縣政府秘書長蔡榮光表示， 「客家音樂村」除了可以整合音樂創作、後製、行銷的上中下游產業外，也規劃有交通轉運站、行政服務中心、旅客服務中心等地方需要的建設，將成為高機能並具在地特色的公共空間。

「客家音樂村」預定地位於新竹縣竹東鎮工業一路、工業二路及北興路之間，面積約二點九六公頃。

交旅處︰傳承文化

新竹縣政府交通旅遊處處長李銷桂說，在充滿客家特色的竹東鎮打造「客家音樂村」， 提供客家音樂創作、後製與製片等相關設備，協助輔導現代客家優秀音樂家發表創作，可傳承並發揚光大豐富多元客家音樂與文化。

縣府已將全案委外規劃設計，預計年底完成細部設計，但今年上半年辦過兩場地方說明會，會中質疑聲浪不斷，有民眾認為「客家音樂村」並非真正符合地方需求，為什麼不是公幼公托、圖書館、婦幼活動中心、國民運動中心等民眾實際需要的建設，以目前縣府規劃的方向，未來極有可能會變成「蚊子館」。

議員提醒設計專業

新竹縣議員郭遠彰在議會質詢時也曾提出質疑，並用他舉辦過上百場次音樂會活動的經驗提醒縣府，「客家音樂村」採半戶外的規劃，設計上要考量迴音、折射、反射及觀眾進出場動線，才能吸引專業音樂表演團隊演出。

民代促考量營運成本

新竹縣議員羅吉祥則針對未來的營運成本，要求縣府早做考量，他認為要支持、發展在地音樂文化與在地音樂人、音樂社團的公益表演和使用就應該免費，對於外地團體使用則要考量收費，不足部分，縣府要設法編列預算。

李銷桂表示，「客家音樂村」 目前規劃有專業的後製室和創作空間，並以半戶外空間穿插其中融合各空間，內圈連續坡道串聯各樓層，並結合中間的草地劇場，帶給表演者和觀眾不同的舞台視角，造型棚架也提供開放劇場部分遮蔽，可依不同活動需求吊掛表演所需的聲光設備。