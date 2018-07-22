〈北部〉《桃園》世青相撲錦標賽 台灣隊摘1銀2銅

2018-07-22

〔記者謝武雄／桃園報導〕二○一八世界盃相撲錦標賽暨亞洲盃相撲錦標賽，昨天在桃園市立體育館舉行開幕典禮，此次相撲大賽共有來自全球各地廿五個國家、一九九名選手參賽。

市長鄭文燦致詞時表示，相撲運動已逐漸國際化，舉辦相撲比賽可讓更多民眾認識相撲，感受充滿力與美的精彩比賽，去年亞錦賽在蒙古舉行，台灣獲得四面獎牌，希望今年能獲得更好的成績。

今最精彩 世界盃男、女錦標賽登場

體育局長夏金興表示，本次賽事由市府與中華民國相撲協會合作，計有廿五個國家、一九九名選手和一百位隨隊人員，合計近三百名國際人士齊聚桃園，比賽從廿日開始，第一天登場的是第十三屆亞洲盃男子相撲錦標賽、第八屆亞洲盃女子相撲錦標賽賽事，昨天進行第十五屆世界青年相撲錦標賽、第七屆世界青少女相撲錦標賽；今天則進行第二十二屆世界盃男子相撲錦標賽、第十三屆世界盃女子相撲錦標賽。

中華民國相撲協會表示，第一天賽事台灣隊獲得四銀三銅、昨天則是一銀二銅，兩天共獲五銀五銅，希望今年比賽有更好成績。

鄭文燦：桃園爭取主辦權 過程很辛苦

鄭文燦說，去年市府體育局與中華民國相撲協會理事長李明峻，到波蘭的弗羅茲瓦克參加國際相撲聯盟國際理事會，積極爭取申辦二○一八世界相撲錦標賽，最後從埃及、波蘭、愛沙尼亞等眾多國家中脫穎而出，獲得二○一八世界盃相撲錦標賽暨亞洲盃相撲錦標賽主辦權，過程相當辛苦。