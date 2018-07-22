〈中部〉登頂賞夕照 高美遊客中心啟用

2018-07-22

招潮蟹藝術受歡迎 遊客愛玩3D互動

〔記者張軒哲／台中報導〕國際知名景點高美濕地遊客如織，除了踏浪戲水、海堤自行車道騎IBIKE，欣賞海天一色美景，「遊客服務中心」廿一日舉行試營運啟用典禮，遊客可至頂樓景觀平台賞夕照、風車之美，招潮蟹裝置藝術和互動體驗館很受小朋友歡迎，大片草坪也可席地欣賞表演，遊客中心初期以環境教育生態導覽解說及3D互動體驗為主，之後陸續有餐飲業者進駐，讓遊客探訪高美有更多元的遊憩選擇。

昨日啟用典禮由市府副秘書長李賢義、立法院副院長蔡其昌等人共襄盛舉，蔡其昌表示，高美濕地歷經兩任市長努力，原本沒什麼設施，現在各項硬體設施已逐一完成，高美濕地是世界級景點，受到日韓港澳遊客歡迎，遊客中心啟用會讓高美濕地設施更加完整。

遊客中心有環形劇場與生態體驗館，並且提供專業解說導覽服務，讓遊客深入了解在地生態與人文風貌，現場也提供文創商品等相關服務，尤其3D互動拍照體驗，深受親子喜愛。

苗栗縣通霄鎮翁姓民眾指出，遊客中心內部體驗互動完善，但假日有交通管制，從停車場車前往一定要搭接駁車，否則至少要走二十分鐘以上。東區陳先生說，從市區搭三○九公車下車後，穿過景觀橋到遊客中心，大約要走十分鐘，但高美濕地夏天豔陽高照，遊客都躲在遊客中心室內或騎樓下，這棟灰色水泥建築，缺少綠建築概念，成為美中不足之處。