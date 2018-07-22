〈中部〉台中太平垃圾山 將打造花博級公園

公五環保公園 佔地3公頃
〔記者黃鐘山／台中報導〕繼后里垃圾場成功變身美麗花園，太平區的垃圾場也將打造為花博規模的環保公園。太平「垃圾山」現址覆蓋防水布、覆土植草封存復育，地方爭取以綠地公園的新面貌重生，市議員張玉嬿昨天說，市府建設局長黃玉霖會勘後，決定明年以台中花博級規模，打造「公五」的三公頃環保公園，將是親子同樂的新去處。
前台中縣太平市公所廿多年前爆發垃圾危機，直接將垃圾堆積在新光橋附近高灘地，加上新光區段徵收整地，挖出數量驚人的廢棄物，日積月累形成巨大「垃圾山」，惡臭飄散，引起民眾反彈。縣市合併後，市府編列十一億七千萬元，二○一三年展開清除工程。
張玉嬿說，市府去年清除卅萬噸廢棄物，其中南工區有害廢棄物就地掩埋，並持續監測地下水質，現以覆蓋防水布、覆土植草封存的方式復育，環保局也強調並無污染疑慮，地方則爭取興建綠地公園。
規劃遊戲區、寵物活動區
建設局長黃玉霖和市議員張玉嬿、李麗華等人前往該地會勘，黃玉霖表示，順應基地地形，中央草坪區將不開挖原埋廢棄物，並增設二口監測井確保安全，擬邀請花博策佈展工程師打造花博級規模的環保公園，營造綠地、多元色彩的景觀效果。
張玉嬿指出，昔日惡臭驚人的垃圾山，附近住戶也為此付出不少代價，因此脫胎換骨以綠地公園的新面貌重生至為重要，也是台中市的環保成就，期望成為太平居民親子同樂的新選擇，另對重金屬污染監測更是不能有一絲鬆懈。
建設局說，「公五」環保公園面積三公頃餘，預估經費六千三百多萬元，內有十二感官遊具的分齡遊戲區、籃球場、滯洪池、寵物專用活動區等多項設施，預計十一月完成細部設計，最快明年初動工；至於地下水，歷年監測均符合管制標準，將持續依法監測。