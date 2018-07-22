〈中部〉上班族改做農 種出亞軍金蜜芒果

2018-07-22

〔記者顏宏駿／彰化報導〕現年三十六歲家住彰化埔心鄉的陳正杰原本是台灣玻璃的生產幹部，去年父親因病去世，他接下父親一．三公頃的金蜜芒果園，在媽媽的協助下，做好田間管理，甜度高達廿一度，獲得鄉農會芒果評鑑會亞軍，不僅重新擦亮父親的「金字招牌」，自己的收入也不輸當初在台玻上班，他說「回家種芒果，不再茫與忙」。

昨天埔心鄉農會舉行「金蜜芒果嘉年華」活動，陳正木與其它優秀農民接受表揚，堪稱是「最幼齒的農民」

陳正木畢業後就進入位於彰濱工業區的台灣玻璃，每天過著朝九晚五的生活，住在家裡省去房租，但他尷尬地說，父母從十五年前就開始種金蜜芒果，「我都沒有下田幫忙過」，一下班就累癱了，好想休息。

他說，去年十月父親去世，家裡一．三公頃的金蜜芒果園僅剩媽媽一個人獨撐，他不忍心，便毅然辭去台玻的工作返家幫忙。

他表示，他到高雄區農改場上芒果班訓練，也到台中區農改場上土壤課，他把所學運用在田間，也還好有媽媽的經驗傳承，加上今年冬天氣候溫和，芒果大豐收，品質也比往年好，他報名參加農會的「金蜜芒果評鑑會」獲得亞軍殊榮，沒有丟父親的臉覺得很欣慰，陳正木說，現在收成才剛開始，如果接下來收成期都沒遇到颱風，他相信收入並不輸當初上班。

日前愛文芒果價格大崩盤，但金蜜芒果卻「一支獨秀」，埔心農會總幹事張旗聞表示，以埔心鄉為例，農會有保價收購，特優一公斤達二百元，農會仍賣得「供不應求」。