〈中部〉投縣捕蜂委外辦理 捕蛇歸消防局

2018-07-22

〔記者陳鳳麗／南投報導〕去年中央已應允將捕蛇、捕蜂業務回歸農政單位，但南投縣考量蛇侵入民宅對民眾有立即的危險，捕蛇仍屬消防局業務，而捕蜂已順利委外，並已從前兩天展開，昨日委外單位就出動七次捕蜂，縣府農業處表示，若今年預算四八○萬元用光及有緊急狀況，仍得請消防弟兄出馬。

南投縣草屯鎮郊區民宅，前晚女主人開門就有蛇順著其手爬上身，嚇得她驚聲尖叫，前來訪友的南投縣樂活農業發展協會總幹事簡木通，訪友變成協助制伏這條蛇，等消防隊員帶著捕蛇夾將其夾入捕蛇籠，才解除現場危機。

南投縣的消防分隊還在捕蛇，引發其他縣市消防弟兄關切，不懂捕蛇業務為何還未與消防局「分家」。惟南投縣府在與農業處、消防局開會協調後，仍考量民宅有蛇侵入若是毒蛇恐危及民眾生命安全，因此捕蛇仍留給消防局執行。

捕蜂緊急狀況 仍由消防弟兄出馬

至於捕蜂業務，縣府農業處編列四八○萬元，委外業務已順利招標出去並完成簽約，委外的業者也在這兩、三天已經開始出勤，光是昨天就有七件捕蜂工作。

縣府農業處表示，委外捕蜂虎頭蜂一件是四千多元，一般蜂則是二千四百多元，今年委外預算是四百八十萬元，若經費用光，就得請消防隊員來幫忙。委外過程中，一旦有危及民眾安全的緊急狀況，依然要拜託消防弟兄。

為了確保消防弟兄協助捕蜂的安全，這兩年也陸續編預算，一年都有數十萬元之譜，添購捕蜂衣給各消防分隊。