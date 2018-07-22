〈中部〉種洋蔥先登記 農友有憂有喜

2018-07-22

農委會新政 民代要求針對個體農民

〔記者張聰秋／彰化報導〕全台的洋蔥有高達三成來自彰化縣，農委會為避免搶種後產銷失衡造成價格崩盤，將推出種植前先登記可獲補助的新政策，消息傳出，不少農民擔心，登記種植面積形同總量管制，一旦被禁種不知道還能種什麼，也有民代要求補助對象只能針對一般個體戶的農民，不能補助盤商等公司集團，否則最後倒楣的還是靠天吃飯的農民。

彰化縣政府農業處統計，縣內洋蔥種植面積三○三公頃，以每公頃平均產量四萬五○四八公斤估算，年產量約一萬三六三四公噸，產值在全國有種植洋蔥的縣市中排名前半段，種植分散在伸港鄉、大城鄉、芳苑鄉等鄉鎮，以伸港鄉最高。

擔心被禁種 若改種也得改田間管理

伸港鄉柯姓農民指出，政府不要他們種洋蔥，就應同時給他們一盞明燈，否則農民不可能任農田荒蕪不種作物。也有農民說，農民汲取種植訊息大都來自種苗場、農會等管道，看人家種就跟著種，或是種苗場哪種苗木或種籽賣得好就買來種，訊息來源很有限。

還有農民擔心，過去就是種稻收入不好才改種洋蔥，未來若洋蔥不能種了，又要改種其他農作物，每種農作物種植方式和田間管理不同，他們不可能常常換種不同的農作物。

支持管控數量 可根本解決產銷失衡

不過，仍有農民支持控管數量是根本解決產銷失衡的方法，大城鄉黃姓農民說，農作物國內外不斷有新品種出現，消費者選擇性多，收成數量太多，市場吸收不了變成買方市場，價格低甚至低於成本，「賣不掉，大家一起死！」能由登記管控數量，穩定市場價格，農民有一定的利潤反倒是一樁美事。

縣議員賴清美說，新政策上路首年應從寬，起碼讓農民知道政策內容和用意，以及不會導致生計斷炊，農民的配合度才會高，目前很多農民生產的洋蔥，統一交給菜販，未來若補助金額不要被菜販或盤商拿走，就只能補助農民。

盼與中央研商 彰縣找吸引農友之道

縣府農業處副處長郭至善表示，政策能全國一致，非單縣市、單區推動，從源頭管起，量少質精價格高，農民會賺錢，總比量多價格低，農民辛苦大半年卻心血白費好很多，新政策才剛拍板，中央應該會跟地方縣府開會研商，討論用何種方法吸引農民配合。彰化縣農會總幹事廖振賢則以不清楚新政策內容，不表示意見。