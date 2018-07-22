〈中部〉轉作雜糧 雲林每公頃加碼補助1萬元

2018-07-22

大豆、飼料玉米 獎勵金高達7萬

〔記者黃淑莉／雲林報導〕為提高農民轉作雜糧意願並增加種植面積，繼農委會提高部分雜糧獎勵金，雲林縣府二期作針對契作非基改大豆、硬質玉米（飼料玉米）、小麥及牛蒡等作物，每公頃再加碼一萬元，其中大豆及飼料玉米一般農民每公頃獎勵金高達七萬元。

受到全球氣候變遷及極端氣候等因素，國際糧食生產不穩定，供貨及價格不穩定，台灣雜糧大多仰賴進口，依農委會統計，國產雜糧每年約四十九萬公噸，進口約八百萬公噸，自給率低，為提高糧食自給率，農委會及各縣市政府加碼補助雜糧種植。

農糧署中區分署指出，農糧署今年提高獎勵金作物有非基改大豆、硬質玉米由四萬五千提高為六萬元，高梁二萬四千元提高為三萬，毛豆三萬五千元提高為四萬元；雲林縣府針對非基改大豆、硬質玉米、小麥及牛蒡，在二期作每公頃再加碼一萬元，中央加上地方每公頃獎勵金大豆及硬質玉米七萬元、小麥五萬五千元、牛蒡三萬五千元，大專業農每公頃可再多一萬元。

業者：鼓勵進口商採購國產品

長期推廣國產非基改大豆的將軍農產行負責人蔡財興指出，政府提高獎勵金確實能增加農民種植意願，雲林縣大豆栽種面積二○一五年有二一八公頃、二○一六年三百多公頃、二○一七年四百多公頃，全國種植面積二○一二年八十公頃，二○一六年增至二千多公頃。

蔡財興表示，國內種植面積及產量都增加，但進口量二○一二年二百二十萬公噸，二○一七年二百六十九萬公噸，不減反增，造成國產豆無法打開通路，供過於求，現已出現契作單位收購後賣不掉情況。

蔡財興強調，政府獎勵栽種雜糧、提高國內糧食自給率，但產銷要有配套，才不會發生產銷失衡、價格崩跌窘境，建議政府鼓勵進口商依進口量按比例採購國產大豆，補助國小或國軍多喝豆漿，提高國產大豆食用量。