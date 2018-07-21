〈南部〉《台南》銷韓受挫 芒果農促政府加把勁

2018-07-21

〔記者吳俊鋒／玉井報導〕山區愛文芒果的採收期進入尾聲，市政府轉投資的南瀛農產國際行銷公司，今年蒸熱處理的出口量逾兩百六十公噸，對於穩定國內市場價格，頗有助益。

藥檢問題 出口量能受阻

今年頂級愛文仍以輸日為主，南韓則因藥檢問題未解決，出口量能受阻，成為隱憂，農民希望政府儘速協商，否則若遇到盛產，外銷無法突破，恐衝擊國內價格，令人擔心。

外銷日、韓的芒果以愛文為主，出口前必須先蒸熱，國內有四個作業廠，南瀛農產處理量最大，佔了逾五成，也是唯一有官股經營權的公司。

根據南瀛農產的統計，其實台灣愛文也深受南韓喜愛，二○一三年起，出口量已緊追日本，後來甚至超越，成為外銷最大宗。總理經理李威雄以二○一五年為例，當時愛文盛產，因此全力拚外銷，統計後，出口量近七百三十公噸，其中輸韓就超過六成。

李威雄說，由於今年山區愛文有減產，比起以往，截至目前出口量還算平穩，蒸熱處理預計到月底，希望可以達到三百公噸。

有山區農民提到，近年來，已有日本通路商到泰國、菲律賓契作芒果，甚至從墨西哥進口，台灣不再獨大，加上南韓藥檢仍待解決等因素，恐影響未來外銷，政府必須及早因應。

而南化區農會今年首度推出高級愛文芒果王伴手禮，走精緻路線，每盒兩顆，售價一千元，搶攻金字塔頂端客層，回響熱烈。

區農會供銷部主任林妙說，精選的頂級愛文，每顆重量至少五百五十公克，外型、色澤也都挑過，得來不易，已售出兩百盒。