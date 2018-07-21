〈南部〉下營火燒珠橋 先通車再驗收

2018-07-21

〔記者楊金城／下營報導〕地方久等了，花了一年三個多月施工、斥資近九千萬元新建的南六十九線下營區火燒珠橋，先通車、再驗收工程，提前一天在前天通車。市議員張世賢洽請何明德行善團協助興建的白河崁頭里中洲狹橋拓寬工程，昨天動工興建，預定只要兩週就能竣工。

此外，市府水利局改善鹽水排水治理工程，將改建跨越鹽水排水的台十九線鹽水區舊營二號橋，工程費約二千萬元，已完成發包，近日動工，將在明年汛期前完工。

火燒珠橋 改善照明、提升通洪

南六十九線火燒珠橋是新營、柳營和下營區居民往來的區道之一，改建新橋也特別改善此路段的路燈照明，讓用路人很有感，行經這個路段不再像以往黑壓壓的膽戰心驚。

跨越龜子港排水的火燒珠橋，為配合排水治理，改建新橋總長六十．五公尺，橋面寬度十二公尺，橋面抬高二．四四公尺，以提升通洪能量，柳營、下營兩端橋頭各有三百公尺長的引道。

工程不但增加夜間照明，橋側各設有側車道，便利農民進出，且一併整治農水路。市府工務局第二工務大隊長林科良說，火燒珠橋原本預定昨天通車，因收尾工程順利，地方期盼已久，提前於前天通車，工程驗收後續再進行，也就是先通車、再驗收。

鹽水排水治理 改建舊營二號橋

跨越鹽水排水的省道台十九線鹽水區舊營二號橋改建工程，則是鹽水排水治理工程的最後一哩路。鹽水區鹽水排水舊營橋下游段護岸治理工程花費四億三千多萬元於今年初竣工，接著進行舊營二號橋改建。

水利局說，舊營二號橋跨距將由既有的廿五公尺，拓展為三十三公尺，提高通洪斷面，使得整體鹽水排水下游治理工程達到十年保護標準，廿五年不溢堤的治理目標，是溪北指標性的治水工程。

白河崁頭里中洲狹橋 拓寬動工

而白河中洲狹橋是崁頭里中洲部分前往白河市區的必經橋樑，新橋橋面將由三米拓寬為七米，昨天動工。崁頭里長陳惠君發動一百多名里民捐助善款回報何明德行善團，讓行善團可繼續為偏僻地區民眾鋪橋造路。