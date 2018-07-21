〈南部〉中油湖西油庫漏油外洩 被送辦

2018-07-21

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕中油湖西油庫漏油案證實已向廠區外洩，澎湖縣環保局昨日執行周邊水體採樣時，開啟油庫外道路人孔蓋發現仍有黑色油污，與中油自稱污染控制在廠區說法不一，全案已涉刑法，將依違反水污染防治法移送澎湖地檢署偵辦。

昨日縣長陳光復主持中油湖西油庫漏油事件，召開應變處理專案會議，強硬表示縣府會採高規格、從嚴方式應變，除移送檢調單位調查外，環保局將採限期改善、連續罰方式，要求中油縮短處理時程。

中油湖西油庫漏油六萬三千公升九五汽油，隱匿長達一年未通報，事情遭到揭發後，出面滅火的中油高層又宣稱自五月份起已進行截流溝、阻隔牆等工程，還因黏土層含住漏油，將污染控制在廠區內，董事長戴謙更專程飛抵澎湖面見縣長陳光復道歉，並保證安全無虞；但繼環保局地下水監測超標三．三倍後，又在廠區外人孔蓋發現黑色油污。

環保局指出，從目前查證、採樣數據與跡象，判斷中油採取的應變措施未能奏效，未如中油自稱污染侷限在廠區內。在中油刻意隱瞞下，油污染已實際影響地下水，並且污染範圍已非侷限於油庫內，中油先前所稱已採取阻隔牆之防治措施，顯然未能有效防範。

由於中油違反水污法第三十四條行政刑法之規定，環保局已向縣長陳光復呈報簽准，全案將移送澎湖地檢署，強迫中油誠實交代案情。

針對發現黑色油污部分，正由中油公司進行排除，並由環保局與環保署土壤及地下水污染整治基金管理會派員全程監督與檢視進度，後續將由環保局繼續進行地下水及土壤抽驗工作，抽驗範圍將擴及油槽半徑四百公尺的公、私設農田及水井，為後續求償保全證據。