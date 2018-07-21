〈南部〉1年6度違規 中油林園廠重罰百萬

2018-07-21

空氣揮發性有機物濃度偏高

〔記者蔡清華、黃佩君／綜合報導〕十九日晚上高雄地區暴雨，高市環保局在林園工業區巡查發現，空氣中揮發性有機物濃度偏高，進一步追查出中油林園廠將逕流廢水暫存槽內的雨水導入廢水儲槽，導致含油氣的氣體逸散排放，環保局依違反空污法告發重罰百萬。

環保局表示，十九日晚上高雄地區暴雨，小港及林園地區還發布淹水警戒，為防止業者利用雨天偷排廢水與廢氣，加強工業區巡查。

環保局人員於石化三路巡查時，發現空氣中揮發性有機物濃度值高達2629ppb，經納入氣象條件判斷來自中油林園廠，環保局進廠確認，是廠區內因大雨將收集雨水的逕流廢水暫存槽內的雨水導入廢水儲槽，造成廢水儲槽因液位驟升致使槽內上方氣體自槽頂逸散排放異味，環保局於該廢水儲槽下風處測得濃度高達5600ppb。

環保局指出，這已經是中油林園廠一年內第六次違規，環保局將再處以空污法最重一百萬的處罰，並請公司負責人前來接受環境教育課程。

三年共計被裁罰一千四百六十萬

環保局說，中油林園廠自二○一五年起至今總計違反空氣污染防制法五十件，共計被裁罰一千四百六十萬。

環保局長蔡孟裕表示，各列管事業單位應該備妥因應氣候異常時的即時應變措施，若是以為下雨天不會有人知道，經查獲利用雨天偷排或造成污染，將會加重裁罰金額。

中油︰該事件並非偷排放

中油石化事業部表示，該事件並非偷排放，而是在雨水收集後導入廢水緩衝槽的正常程序中，因暴雨導致儲槽液位上升過快，微量氣體自槽頂呼吸閥逸散，產生異味。

中油指出，林園廠已擬定短中長期改善計畫，近期將完成一套熱觸媒處理裝置之設置回收處理逸散氣體，避免再發生異味的情形，預定八月開始使用，後續也將持續加強因應氣候異常時的即時應變措施，及污染防制能力。