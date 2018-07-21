〈台北都會〉北農延宕議會索資 4件共罰115萬元

2018-07-21

〔記者蕭婷方、楊心慧／台北報導〕國民黨市議員昨於議會質詢時，輪番砲轟議會向台北農產運銷公司索資卻遭「已讀不回」、督導單位市場處還與北農公文往返內容兜不攏，要求市府對北農不理議會索資行為進行開罰。市場處長許玄謀表示，已統計北農延宕提供資料共四件，將共開罰一一五萬元。

不過，北農稍晚發新聞稿回應，議會大量索資都有回覆，若市場處與議會不滿意內容，也均有再度回覆；北農並呼籲市府，未來索資能建立合理的ＳＯＰ，避免爭議。

市議員王鴻薇、徐弘庭先是指出，議員近期透過市場處調閱北農資料，但資料常不齊全，還常要不到資料，但市場處依法督導北農，也有相關法源可開罰，至今卻沒動作，痛批北農藐視議會，市府更是自我閹割。

北農主秘路全利現場解釋，部分公文沒收到，相關資料也有回覆，資料不齊也有補增；市場處長許玄謀也緩頰，相關公文市場處有時也會直接回覆議會。不過，國民黨市議員徐弘庭對此說法並不買帳，要求市場處對北農未回覆議會索資進行開罰，並要求北農總經理吳音寧到場說明。

市場處長許玄謀受訪時回應，既然議會要求，至昨日為止統計北農延宕提供資料共四件，總共開罰一一五萬元。

許玄謀也指出，市場處與北農簽有相關督導契約，依法公文要延遲二次，並有具體事證才能開罰，先前時間均在進行正式公文往返時間之內；許並舉例，北農在前總經理韓國瑜任內也曾因不理議會索資，遭開罰三百多萬元。

此外，市議會財建部門昨天質詢北農總經理吳音寧依然未出席、僅派主秘路全利至議會說明，引發國民黨市議員痛批吳音寧藐視議會，會議一度為此停擺十多分鐘。