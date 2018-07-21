〈台北都會〉民調輸柯 丁守中︰被叫去跑基層分神

2018-07-21

〔記者蕭婷方／台北報導〕年底市長選舉，近期有媒體公布民調指國民黨市長參選人丁守中大輸市長柯文哲十六％，選情不佳。對此，丁守中昨受訪時回應，「這段時間只是被分神，被說要去跑國民黨基層、要去看里長佔據太多時間」，表示自己將推出系列市政議題；丁還有信心地表示，「接下來你們要看丁守中打議題，我是很強的。」

丁守中先是被媒體問及對民調的看法，坦言「確實因為這段時間被叫跑基層，花太多時間」，強調接下來的選戰策略，會將重心放在市政議題策略攻防，有信心獲得四十八％選民支持。