〈台北都會〉總部被爆違規 柯︰法令不合時宜

2018-07-21

柯自稱「我也是受害者」

〔記者黃建豪／台北報導〕市長柯文哲陣營近期狀況頻傳，不僅愛徒、社會局長許立民將回台大醫院，遭質疑借調程序有瑕疵，連承租的競選辦公室都被議員踢爆違規使用，業者已預告停業。柯文哲昨指法令已不合時宜，自稱「我也是受害者」。至於愛徒離開市府團隊，柯也說「不要說他（指許立民），連我都常想跑回去。

柯文哲承租當競選辦公室的共同工作空間「小樹屋」，按照台北市土地使用分區管制自治條例規定，因屬第三種住宅區，且建物臨六米巷道，二樓以上不得坐辦公室使用。柯文哲無奈表示，競選辦公室既然被抄了，當然一定要換位子。

但柯文哲指出，那邊當辦公室三十幾年都相安無事，代表台灣的法律大有問題，好像每個人都在犯罪狀態，如果不選舉沒事，一到選舉被檢舉就出問題。

都發局︰土管條例確該修

柯還說，從國民黨新北市長參選人侯友宜（文化大學大群館事件）到他，代表台北市政府執法嚴正，但也表示法律不切實際，所以主張將不合時宜的法令全部整理，把目前看到的問題都列下來。

對於柯文哲質疑法規已不合時宜，都市發展局長林洲民認同，土管條例的確有很大部分要修正。但都發局強調，市府必須維持行政中立，只會做通案處理，不會因為市長的個人狀況就特別去怎麼做。

柯文哲說，一個專業人士工作到四十歲（職場）突然轉彎，的確滿困難，像他五十幾歲才轉彎都覺得適應不是很習慣，「連我都常想跑回去」。