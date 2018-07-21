〈台北都會〉姚文智左右開弓 嗆丁守中批柯文哲

2018-07-21

姚嗆丁 何時遷出八德大樓

〔記者蔡亞樺、蕭婷方、黃建豪／台北報導〕備戰年底大選，各黨拋出議題砲打對手，民進黨台北市長參選人姚文智昨提出未來國民黨不當黨產收歸國有後，可作為混居型社會宅或青創空間使用，並嗆聲國民黨市長參選人丁守中不該把八德大樓當競選總部，要求丁說明何時遷出，也批評市長柯文哲賤租劍潭青年活動中心給救國團，要柯說明清楚，姚還撂話若當選就解約。

丁回姚 中央黨部並非總部

對此，丁守中昨回嗆，「歡迎姚文智來打我」，但作為參選人要更了解狀況，打人要打準一點，他們從沒說中央黨部是自己的競總。丁守中團隊指國民黨很「窮」，沒錢設競選總部，擬在各選區找議員參選人成立聯合競選辦公室。

市府︰租至2024 劍青歸市府

至於劍青，市府發言人劉奕霆表示，劍青租給救國團至二○二四年，之後建物就歸台北市政府所有，是市府與救國團當時的協商結果，雙方合約已經簽訂，並沒有什麼問題。

姚文智昨舉行「混居型社會住宅、青年創業空間／不當黨產的未來」記者會，他主張以公有建物、公辦都更做為社宅，現再提出第三種可納入的種類，就是北市內的國民黨不當黨產標的，例如八德大樓適合做為青創、公托及ＮＧＯ社企總部，劍青可做混居社住及中繼安置用，中影文化城做為公托、長照等。

姚文智批丁守中，八德大樓是不當黨產的事實已經非常清楚，怎麼還有臉用不當黨產選舉，請丁說明何時要遷出，不跟不當黨產劃清界線「我不知道台北市民會怎樣唾棄你」。

姚主張 劍青國產不該續約

姚也大罵柯選前說要收回劍青，選後卻繼續賤租土地，並強調若他當選市長之後，會立即調整與劍青的租約。他說，救國團是否為國民黨附隨組織目前完成第一次聽證會，正在等不當黨產委員會的認定，但「態勢已經非常清楚了，我們查過所有資料」，劍青是國家資產，柯不該續約，未來當然要解約。