〈台北都會〉涉嫌虐19貓 依法只能罰7.5萬元

2018-07-21

松山發現惡行 動保處判遭溶液嚴重燙傷

〔記者楊心慧／台北報導〕虐貓慣犯竟只能罰錢不構成刑責！台北市松山區復源公園及敦化公園一帶五月底發生大規模虐貓事件，造成貓咪燒燙傷，目前接獲通報疑似受虐貓高達十九隻，嫌犯也在監視器及目擊者幫助下終於被抓到，但動保處表示，由於貓咪的傷仍可復原，所以不構成刑責要件，僅將處罰該嫌犯七萬五千元最高罰鍰，引發網友及動保團體痛批太不合理，市議員許淑華也表示，罰錢無法嚇阻，慣犯一定要嚴懲。

動保處透露，該嫌在律師陪同下到案說明，稱僅以冷水潑貓並非熱水，目的只是要驅趕聚集於該處的貓，避免造成環境髒亂，無傷貓意圖。但動保處說，比對監視器畫面與貓受傷時間點，判定嫌犯故意以溶液潑灑貓咪致嚴重燒燙傷。

依動保法未達重傷 僅能做行政裁罰處理

不過動保處表示，根據「動保法」第六條規定：「任何人不得騷擾、虐待或傷害動物。」若故意造成動物的重傷、死亡，才可判兩年以下有期徒刑，二十萬元以上兩百萬元以下罰金，若造成的傷害沒有到達重傷，只能行政處分，最高可罰七萬五千元罰鍰，所以虐貓事件除非是讓貓死亡、重傷才會移送法辦，過去以來都是如此。

動保處坦言，雖有明確證據顯示該嫌有潑貓動作，但獸醫診斷，受傷貓咪的傷仍可復原，目前狀況也相當穩定，因此不致構成刑責。動保處強調，若之後貓咪有死亡情況，就會請求法院處以刑責，但現在僅能做行政裁罰處理。

台北市支持流浪貓絕育（ＴＮＲ）計畫協會理事長甘明士認為，僅罰錢相當不合理，貓咪也是生命，怎能如此傷害貓咪？長期關注動物議題的市議員許淑華也認為，只罰錢無法達到嚇阻作用，立法院應要推虐待動物者加諸刑事責任，沒有刑事責任就會有人將動物當成情緒發洩對象，尤其是對於慣犯一定要嚴懲。

網友說：「在台灣，殺人不判死，虐貓不用關，真是友善寶島」、「動保法是很奇怪的法律，既要將貓狗擬人化保護其權益，但又不能否認其能作為買賣標的物的事實，既保護其權益但沒被要求負擔相對義務，既規定有對其重傷害的罰則，卻又沒有為重傷害定義，根本就是亂七八糟四不像」、「應以其人之道，還治其人之身」。