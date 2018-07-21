〈台北都會〉用愛陪伴 師鐸獎8師不放棄每個學生

2018-07-21

〔記者翁聿煌、林欣漢、俞肇福／綜合報導〕當一個好老師，不僅要關心學生課業、還得要掛心學生的生活作息，福和國中老師陳梓喬和平溪國中主任林文婷同樣用傾聽陪伴、用鼓勵開導，不放棄任何一位學生，獲師鐸獎肯定。

新北市和基隆市共有八人獲選師鐸獎，包括新北市永平高中校長劉淑芬、北新國小老師簡曉玲、福和國中老師陳梓喬、後埔國小主任邱文良、平溪國中主任林文婷、瑞芳高工老師張文憲、鶯歌國小老師賴玉敏和基隆深美國小教師蘇仕文。

福和國中陳梓喬 拉拔徘徊邊緣的孩子

福和國中校長范筱蓉說，陳梓喬從擔任導師的那天起，就用愛來陪伴學生成長，面對班上來自不同背景的孩子，她都能付出關懷，且持續不斷的鼓勵和陪伴，課後依然透過臉書和訊息，關心守護著每個孩子。

曾經有個徘徊黑社會邊緣的孩子跟陳梓喬說，「每當夜闌人靜，回想起國中三年時，老師說過的每句話，都會讓我重拾勇氣，謝謝老師當年沒有放棄我！」現在這個孩子，已經是頗具名氣的髮型設計師。

永平高中劉淑芬 提升學生視野與能力

永平高中校長劉淑芬說，「從永平出發，向世界找答案」是永平高中的辦學願景，創校以來陸續建立四個國家姊妹校，以國際教育提升學生的視野與能力。而她全力扮演老師和學生的支持者，傾聽老師內心的聲音，透過教師的課程發展與合作，幫助學生更大化的學習，是她的使命。

平溪國中林文婷 每天接送學生上學

平溪國中教務主任林文婷在校服務十八年，歷任總務、學務主任，爭取社區內外資源，每天接送家住偏遠的學生，還有學生問她會不會離開，林文婷回說不會：「因為我要留在這裡作保固啊！」

林文婷曾協助一名母親染上毒癮、祖母行動不便的學生，除了輔導課業，也培養多元學習活動，開拓學生視野，也激發潛能，看到學生從木訥到侃侃而談的轉變，讓林文婷感受到教育的成就感。

深美國小蘇仕文 讓學生找到學習樂趣

基隆深美國小教師蘇仕文，曾經為了輔導學校一群學習態度不佳的學生，在校內成立籃球隊，藉由運動讓學生找到學習樂趣與成就感，這群曾經讓老師頭痛的學生，蘇仕文花時間與功夫，讓他們生活常規與學習態度大為改善。

具有資訊工程專長的蘇仕文，目前借調到基隆市教育處教育網路中心擔任主任，推動一卡通、學生證與借書證合而為一，並積極推動全市國中小學成立智慧創客教室有成，基隆市教育處長陳素芬說，蘇仕文獲師鐸獎真的是實至名歸。