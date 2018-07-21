〈北部〉桃園善心老闆出資 幫修壽豐弱勢嬤家

2018-07-21

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣壽豐鄉八十多歲謝姓阿嬤長期住在木頭、瓦片搭建的老屋內，二年前兒子中風後，阿嬤每天做資源回收、加上政府發的社會救助金勉強度日，夏天颱風多，屋頂漏水也沒錢維修，陸軍第一士官學校領導士官班校友協會、花蓮同鄉會等慈善協會得知後，尋找社會資源協助，有桃園的退役士官、從事屋頂防水工程的老闆張文發，帶著工班專程從桃園到花蓮幫阿嬤修繕屋頂，昨天完工，讓阿嬤很開心，直說：「屋內終於不用下雨就滴滴答答了」。

領導士官班校友協會七十二年班八期校友吳哲仲說，他與一群朋友長期投入關懷花蓮弱勢家庭的照顧工作，校友協會成員張文發在桃園從事防水工程，得知壽豐謝阿嬤的情況，一口答應資助材料、技術，還親自帶工班到花蓮協助屋頂施工，花蓮同鄉會也發動志工，先清除破損的屋瓦，眾人同心合力，幫助阿嬤改善居住環境。

「外面下大雨，裡面就到處都在滴水」，謝姓阿嬤住在壽豐鄉豐田村這棟木造老屋已經三十幾年。她說，五十四歲的兒子原本從事成衣工作，二年多前突然中風，行動不便只能照顧他，房子蓋在國有土地上，她擔心不能隨便改建，也沒錢整修，很感謝善心人士的幫助。

壽豐鄉長張懷文、退輔會花蓮榮民服務處副處長邱奇賢昨日也到場關心阿嬤。施工業者張文發說，由於木造老屋的屋頂結構都是木頭，若搭建鐵皮的話，可能承重太重，還要加鋼樑，成本上高出許多，因此他選用國外進口的防水膜，輕量又耐日曬，直接鋪在木屋頂上，然後用不鏽鋼壓條固定，能為社會盡點力量感覺不錯。