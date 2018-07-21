〈北部〉過木瓜溪橋分5種速限 民批：超速照相陷阱

2018-07-21

〔記者王錦義／花蓮報導〕有民眾投訴指出，花蓮縣壽豐鄉台九線木瓜溪大橋上，短短不到二公里就有五種不同的限速標誌，甚至短短五百公尺就出現七十、六十、七十等三種限速標誌，駕駛被迫忽快忽慢，尤其一下橋變成雙車道，速限卻馬上降成五十，成為超速照相陷阱，希望能改善調整一致。公路總局第四區養護工程處花蓮工務段回應，指道路速限是與花蓮警方共同會勘決定，針對該路段忽快忽慢的標誌，將在下次會勘中檢討。

朱姓民眾說，木瓜溪橋往花蓮市方向，橋上單線道限速是七十， 一下橋雙線道的限速馬上變六十， 再往前走一段，路越平越寬，雙車道限速竟又降低到五十，過去全路段都是七十，不知道何時改成這樣，讓駕駛混淆，雙車道部份反而比單車道路段限速還慢，從木瓜溪橋進入吉安轄區後，速限過去原本七十降低成五十，明明是單向雙車道的郊區路段，限速五十實在不合理。

工務段與警方月底會勘檢討

記者實際到場了解，在壽豐木瓜溪加油站前準備上木瓜溪橋，道路速限七十，可看到不遠處約一百多公尺處又有一個六十的速限標誌，再繼續往前約二百公尺，到了木瓜溪橋省道台九線二一四公里處，又可看到速限變七十，繼續往前約七百公尺，速限又變成六十，到了橋北端出口，平面道路單向雙車道速限變成五十，同時有測速照相機，過個橋分成五種限速。花蓮工務段長陳景揚說，木瓜溪橋過去原本也是單向雙車道，但之後機車車禍意外多，改為汽機車分道行駛，因此橋上汽車道剩下一車道，北端出口由於有轉彎加上與平面車道交會，速限在警方建議下降為五十，對於速限標誌忽快忽慢，月底將與警方會勘檢討，看是否有需要調整一致。