〈北部〉台灣故事館 入圍全國標竿案例評選

2018-07-21

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭市公所斥資六百五十萬元，將宜蘭縣政府舊員工宿舍群打造成「阮義忠～台灣故事館」，入圍今年行政院辦理的「全國各縣市政府標竿學習案例」評選。宜蘭市長江聰淵說，將歷史空間再利用，兼具文化資產保存，是市公所施政目標，希望把宜蘭的人文藝術推向國際。

活化舊縣府員工宿舍 元旦開幕

市公所將「宜蘭縣政府舊員工宿舍群」三棟紅磚建築，轉型打造為「阮義忠～台灣故事館」，今年元旦開幕，每年花費一百萬元經費策展，以視覺藝術作品為主，一年展覽有四個檔期，攝影大師阮義忠希望透過作品，提供參觀者對鄉愁慰藉，並達到保存、傳承台灣藝術價值。

故事館開館至今逾半年，有四千兩百八十七人次參觀，包含來自香港、泰國及馬來西亞觀光客，也成為縣內各學校戶外教學與觀摩場所、藝術教育據點。行政院辦理的全國各縣市政府暨所屬機構提報標竿學習案例全國評選，「阮義忠～台灣故事館」代表宜蘭縣入圍，獲得肯定。

閒置文化資產變文化場館 獲肯定

市長江聰淵指出，能獲得入圍，代表故事館在文化資產保存與閒置空間再利用，以及轉型藝術文化重新出發，獲得評選委員的共鳴，文化資產保存是政府致力推行的政策，市公所將閒置文化資產，轉變為在地藝術文化場館，不只將歷史空間活化，還讓地方文化資源更加豐富。

江聰淵說，「阮義忠～台灣故事館」是宜蘭市政推動成果之一，很高興能成為全國標竿學習範例，市公所會繼續努力，以「宜市宜居」為施政目標與縣政府共同合作，建立優質生活環境，將宜蘭市打造成宜市宜居的城市。