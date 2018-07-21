〈北部〉一週小黑熊兩度出沒 南安瀑布暫封

2018-07-21

〔記者花孟璟／花蓮報導〕往玉山國家公園東部園區瓦拉米步道必經的卓溪鄉南安瀑布，最近一週來有兩起遊客通報台灣黑熊幼熊出沒事件，一是幼熊受困樹上引來遊客圍觀，還有幼熊翻垃圾桶找食物吃，由於母熊很可能就在附近，為確保人熊安全，林務局花蓮林管處昨天起暫時封閉南安瀑布，禁止遊客進入，呼籲遊客「把育幼空間留給台灣黑熊」。

13日獲報小熊受困步道樹上

花蓮林管處課長紀有亭說，本月十三日有遊客通報，往南安瀑布步道樹上有台灣黑熊幼熊，引起遊客圍觀受困樹上，後來一群台灣獼猴出現，把小熊嚇跑。

紀有亭說，林務局立刻向屏東科技大學「黑熊媽媽」黃美秀請求協助，黃老師團隊到場初步檢查小熊身體無外傷，僅有輕微脫水，推測約四個月大，現場也有發現熊排遺；由於評估母熊應該還在附近，黃美秀團隊把幼熊留在發現地點，讓母熊帶走小熊，研究人員在附近有聽到母熊叫聲。

17日公廁旁又翻垃圾桶覓食

十七日，林務局又接獲通報，有民眾目擊，小熊在南安瀑布公廁旁垃圾桶翻垃圾吃，垃圾桶疑似是牠逗留的原因，因此林務局十七日除了撤除垃圾桶，也架起竹編圍籬封閉南安瀑布入口，禁止遊客進入。

林務局表示，台灣黑熊是台灣陸地上最大型的野生食肉目動物，目前野外估計數量只剩二百多頭，玉山國家公園東部園區是台灣黑熊重要棲息地，依玉山國家公園管理處的研究顯示，台灣黑熊會在春、夏季到低海拔範圍活動，南安瀑布也是其活動區域。

防人熊衝突 等母子熊離開再開放

林務局表示，暑假期間到南安瀑布玩水的遊客很多，考量遊客安全、且預防人熊衝突，暫時封閉南安瀑布，目前已在瀑布區架設多部自動相機嚴密監控中，預計會封閉到確認母子熊已經離開，再重新開放，如民眾發現熊蹤可通報林務局玉里工作站03-8885450、台灣黑熊保育協會03-8886010。

林務局也呼籲，為維護森林生態及黑熊生活空間，請遊客勿任意騷擾或刻意餵食，以免干擾野生動物覓食習性。若發現有前述行為，將依「野生動物保育法」第十八條及四十二條騷擾野生動物移送法辦。