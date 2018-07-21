〈北部〉參加「新竹300」發餐券 市府：符合規定

2018-07-21

竹市議長要求市長認錯

〔記者洪美秀／竹市報導〕無黨籍新竹市長參選人、新竹市議長謝文進，昨天批評市長林智堅提供價值一百一十元麵包兌換券給里長發放，動員里民參觀「新竹300」博覽會以衝高人數，吹噓活動成功，是拿公家經費做個人選舉造勢之用，要求林智堅認錯。

新竹市長林智堅辦公室主任張哲修表示，「新竹300博覽會」十三日到十五日試營運期間，邀請部分社團、鄰里共同參與並提供改進意見，因超過用餐時間，市府提供餐盒或餐券兌換等值商品，支出皆符合相關規定。

謝文進說，依市府給予社團活動的核銷餐費標準是每人八十元，市府發放的麵包兌換券卻是一百一十元，此事在臉書社團被市民揭露後才改為發放便當，他質疑其中有甚麼不可告人的隱情，要求市府公開說明。

市議員陳啟源、黃美慧也質疑說，「新竹300博覽會」已成為市長林智堅對市民的洗腦博覽會，活動內容根本是造神運動，而且既然已委外舉辦，仍動員很多公務員到現場擔任解說員，造成公務員負擔，犧牲休假，這樣做對嗎？

市長辦公室主任：為選舉不惜唱衰

張哲修表示，「新竹300」博覽會得到包括竹科、產業界及文化界的積極參與及支持，也是新竹市非常重要的一件喜事，是市民共同參與的榮耀時刻，很遺憾少數人只為了選舉不惜唱衰，抹煞參展企業及工作人員的努力，更否定認真公務員的努力，相信這不是市民所樂見的。