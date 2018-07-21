〈北部〉山豬入侵菜園狂吃 農民請求誘捕

2018-07-21

〔記者廖雪茹／竹東報導〕新竹縣竹東鎮上坪里農民抱怨，地瓜、芋頭等採收季節，多次遭山豬侵入破壞菜園，狂吃農作物，害辛苦耕種的成果泡湯，希望縣府提供獎勵金，請原住民設陷阱協助誘捕山豬。

竹縣府：有驅趕隊 專人前往協助

縣府農業處森林暨自然保育科長梁明任表示，山豬雖不屬於保育類野生動物，但依野生動物保育法，仍不可獵捕，除非是有危及公共安全或人類性命之虞，或是危害到農林作物、家禽等。對於動物危害農林作物，政府設有驅趕隊，將請專人到竹東上坪了解，提供相關協助。

竹東鎮上坪里，與五峰鄉花園村交界，劉姓農民表示，他在靠近五峰的菜園，栽種地瓜、芋頭和蔬菜等，但每到收成季節，體型壯碩的山豬，常利用晚上沒人下山闖入菜園，狂吃農作物，有時多達數頭，景象十分嚇人。

上坪里長范秉松等人表示，農民聽說花蓮、宜蘭等縣市都有提供獎勵金，請原住民設陷阱協助誘捕山豬，建議縣府比照辦理。

副縣長楊文科昨天接獲陳情，指示縣府相關局處研議，解決農民的山豬之患。

新竹縣尖石鄉、五峰鄉、關西鎮等山區，也屢傳山豬、獼猴闖入菜園或果園踐踏，吃掉蔬果，讓農民氣得牙癢癢的。

梁明任說，山豬等野生動物，由於數量飽和、食物不足，會四處覓食，有可能侵入人類居住家園，而造成侵擾。

梁明任說，縣府曾派驅趕隊協助關西鎮等農民驅趕獼猴，宜蘭等其他縣市也有出動獵狗隊驅趕山豬，因地制宜，盡量採取兼顧維護民眾生命及財產安全和野生動物的方法。