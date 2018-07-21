〈北部〉後龍溪被污染 疑中興工業區工廠偷排廢

2018-07-21

1家金屬表面處理工廠涉重嫌

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣中興工業區位處後龍溪河畔，地方環團「反毒抗爐聯盟」於四月間發現工業區排流口，出現「牛奶水」或「泡沫水」，昨天又發現有大量污濁水排放；因後龍溪為銅鑼、公館、苗栗、頭屋、後龍等鄉鎮市的主要灌溉系統，聯盟憂心水質遭污染，也殃及農作，並希望縣府拿出鐵腕，不要只是一再上演「貓捉老鼠」的戲碼。

環局追查 已採樣送驗

苗栗縣政府環保局秘書蔡政勳表示，他昨天下午與水質保護科同仁循線追查，發現工業區內一家金屬表面處理工廠涉有重嫌，已採樣送驗。

蔡政勳說，這家涉排污水的工廠，於今年四月底已因排放廢水超標，於七月五日被開單裁罰六十四萬八千元，昨天又被發現涉嫌排廢污水，雖尚在限期改善期間，但此次化驗結果若超過上次數據，一樣會開罰，且罰款更高；另，依水污染法規定，同一家公司，一年內排放水三度不合格，得勒令停工。

「反毒抗爐聯盟」於四月間，多次於週末傍晚，發現工業區旁河段，出現「牛奶水」或「泡沫水」，懷疑區內工廠偷排廢水。經環保局調查表示，為灌排因流量少長期累積沉積物而造成色差，非排放牛奶色廢水。

環保局於四、五月間，也全面稽查工業區內十九家列管廠商，發現四家違規，同時也要求工業區管理單位儘速將位於後龍溪畔高灘地水池及工業區溝渠沉積物予以清除，避免因沉積物未清除，讓民眾懷疑有污染廢水不斷排放疑慮。

昨天上午十一點， 反毒抗爐聯盟執行長謝庚霖與志工，又發現大量污濁水，由工業區排流口排放入後龍溪，讓謝等人氣憤，指出，後龍溪為銅鑼、公館、苗栗、頭屋、後龍等鄉鎮市的主要灌溉系統，是苗栗的母親河，卻一再發生污染情形，盼縣府拿出鐵腕，不要只是一再上演「貓捉老鼠」的戲碼。