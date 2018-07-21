〈北部〉難忍軍機噪音 龍潭人爭擴大補助

2018-07-21

〔記者許倬勛／龍潭報導〕龍潭區陸軍航空特戰指揮部周遭居民，長期飽受軍機起降噪音影響，十七日阿帕契直升機隊成軍、廿九架直升機駐紮，居民憂心起降將更形頻繁，此後恐無安寧之日，屢向民代陳情並呼籲市府正視，要求國防部擴大回饋金補助範圍。

航特部︰研議降低噪音

航特部則表示，已向上級單位轉達居民聲音，會針對直升機飛行高度、夜間訓練與訓練頻率再行研議，商討降低噪音的方法。

國民黨桃園市長參選人陳學聖說，過去四十多年來軍機日夜操練，居民須忍受軍機起降、盤旋噪音，雖然從十二年前開始，陸軍每年編列一千二百萬元回饋金，但僅撥給公所統籌用來裝設學校、公有建築的隔音窗等，一般居民根本沒有補償，市府應主動向國防部爭取，將回饋金拉高至一千八百萬元，讓附近居民都可申請。

除了噪音，居民也生活在飛安恐懼中，二○一四年就曾發生阿帕契直升機於訓練時失事墜毀在民宅屋頂，居民說，希望市府能與國防部協調，比照桃園機場的補償方式辦理，每戶一年可獲四萬元現金補助，或逐戶加設氣密窗，這才是最實際作法。

市府環保局表示，依照「機場周圍地區航空噪音防制辦法」規定，以直升機起降為主的航空站，航空噪音防制區分為三級，第一級噪音在五十二至五十七分貝，第二級為五十七至六十七分貝，第三級為六十七分貝以上，根據過去每兩年一次監測，龍潭區九龍里、富林里兩里皆屬第三級、受害最深，其餘多為第二級。

環局︰補助將擴及24里

環保局表示，因應阿帕契直升機隊成軍，軍機起降勢必較以往更加頻繁，今年四月已與國防部協調，除了原訂補助大溪、龍潭區八個里內的學校、醫院施作防噪音設備，也爭取噪音回饋金擴大至廿四里，預估每里廿萬元、從事噪音改善措施，軍方已同意納入二○二○年航空噪音防制改善計畫辦理；環保局表示，另會持續協調擴大至廿八里。