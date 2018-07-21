〈北部〉航空城違建搶錢 桃市府：3/29後蓋的不補償

2018-07-21

冒出一日鐵皮屋、組合屋

〔記者謝武雄／桃園報導〕本報於六月廿四日專題報導，航空城都市計畫範圍內違建如雨後春筍般冒出，坊間甚至出現一日鐵皮屋、組合屋等，都是蓋好房子等著領拆遷補償費，此議題昨天也在議會發酵，市議員楊朝偉點名本報報導的組合屋原本只有三棟，雖然市府已經查報，但地主仍然我行我素，不到一個月又增加到五棟，再加兩棟鐵皮屋；對此，副市長王明德當場下令拆除，並強調這種只為領取拆遷補償費的違建將一律拆除。

地政局︰詐領補償 詐欺罪移送

市長鄭文燦會後受訪時表示，內政部都市計畫委員會於今年三月廿九日審查通過航空城都市計畫，市府將以這天作為查估的標準，三月廿九日之前興建的違建可領有補償，之後的則沒有補償，並以空照圖影像為主；而地政局長陳錫禎表示，組合屋就好像「種」房子，純粹就是為了詐領拆遷補償費，已涉及詐欺的行為，如果證據確鑿，將以詐欺罪嫌移送法辦。

楊朝偉說，自由時報披露該違建時，工務局就派員到現場查看並提報違建；前幾天他到現場查看，沒想到地主仍然我行我素，組合屋由三棟增加到五棟，另外還有兩棟鐵皮屋，讓人看了傻眼，而一棟棟組合屋還以為是北韓的樣板屋；議員黃景熙則認為，如果有居住事實的老違建當然可以補償，但如果只是為了領拆遷補償費，市府應該拿出鐵腕手段。

違建見報後 3棟變7棟

議員蔡永芳提到，兩年前航空城就有搶建情形，對於區段徵收內違建的拆遷補償，市府應該要訂定時間點，以新北市為例，只要二○○一年以後的違建都不補償，因此，地主搶建並沒有意義，反觀桃園並沒有設期限，才讓有心人士乘虛而入；議員林俐玲也認為這些搶建的違建，不僅坐領拆遷補償費，也會墊高未來航空城開發的成本。

議員黃婉如說，航空城都市計畫於三月廿九日審定通過，也讓都市計畫露出曙光，違建搶建如雨後春筍，這種RC結構的組合屋，屋主領了拆遷補償費後可直接將房屋吊走，根本不必拆除，簡直是一本萬利的生意。