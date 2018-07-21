〈中部〉中巴行駛中橫便道 爭取9月上路

〔記者張軒哲／台中報導〕為實地關心和平區原住民生活起居與當地發展，市府昨舉行「和平專案」，市長林佳龍前往和平區公所、松鶴部落、谷關與梨山地區，了解當地環境衛生、交通建設、觀光及教育發展。針對地方期盼中橫便道開放中巴（乙類大客車）通行，林佳龍強調，台八線中橫便道通車對梨山發展非常重要，目前已通過期中審查，爭取通過期末審查九月通車，回應在地需求，全力均衡城鄉差距。
和平區政座談會昨上午於和平區公所召開，包括林佳龍、副市長林陵三及各局處首長都共同出席，與和平區長林建堂、和平區民代表會主席蘇慶祥及居民會談。針對地方期盼中橫便道開放中巴通行，交通局副局長馮輝昇表示，公路總局與市府合組「中橫便道通行乙類大客車安全評估委員會」，日前進行中型巴士通行中橫便道測試，目前期中報告已通過，公路總局二工處預定八月中旬召開中橫便道安全評估委員會，針對便道通行乙類大客車期末報告進行審查。
林佳龍說，通過後，市府規劃中型巴士管車不管人，不論居民、務農民眾或觀光客，可以安全便利進入梨山地區。
林佳龍也前往松鶴部落了解長輩搭公車情況，隨後一行人視察谷關溫泉廣場，經中橫便道至梨山，並留宿梨山，聆聽居民需求，盼進一步帶動和平區產業發展，提升居民生活品質。