〈中部〉整合資源 中台灣會展產業聯盟成立

2018-07-21

〔記者黃鐘山／台中報導〕市長林佳龍積極推動會展產業，規劃兩個會展中心，昨還和中部縣市與產官學界代表宣布成立「中台灣會展產業聯盟」，他強調，這個「火車頭」可帶來百業發展、高產值，將是台中下一階段最重要的城市定位與發展策略。

為落實台中做為盛會城市的產業發展基礎，林佳龍帶領台灣區工具機暨零組件工業同業公會等各公會、中台灣各縣市政府、台中各大學與會展研究機構等聯盟成員插旗，共同宣布「中台灣會展產業聯盟」成立。

林佳龍：盼辦大型活動帶來人潮

林佳龍表示，為更有效整合資源並串聯會展產業供應鏈，市府將會展產業做為實現台中做為盛會城市的關鍵策略，透過每年舉辦大型國際活動帶來人潮，今年有花博、明年有東亞青奧、後年則是世界蘭花會議，帶動城市國際化。

他也強調，會展產業不僅開會或看展覽，其實透過會議、展覽、競賽、表演等豐富活動，可吸引參展或出席會議者帶全家來旅遊，發展最好的觀光業，將是台中下一階段最重要的城市定位與發展策略。

市府經發局長呂曜志表示，市府耕耘會展產業多年，憑藉大專院校充沛的學術能量，以及雄厚的產業利基，今年在台中舉辦的國際會議有四十一場、展覽活動高達四十八場次，顯示台中擁有辦理國際、專業會展活動的能力。

呂曜志強調，市府與中央合作在水湳智慧城興建水湳國際會展中心，總預算一百億元，邀請全世界買家來觀展，並就近至參展業者工廠參觀、下單，高鐵烏日站的會展中心也積極興建中，這種「前店後廠」的採購模式，發揮會展產業「火車頭」效應，創造高產值，帶動百業發展。