〈中部〉科技山手線暑期展 4國50團隊參加

2018-07-21

科技部以中科為基地 串聯AI人才

〔記者陳建志／台中報導〕行政院科技部為培育ＡＩ人才，推動「高瞻計畫」與「科轉計畫」，昨起一連三天舉辦「科技山手線‧連結你我的ＡＩ基地」暑期科技展，呈現研究成果，共有來自台灣、印度、泰國、菲律賓四國的五十個團隊、一百多件作品參展，展示綠能科技與ＡＩ、ＡＲ、ＶＲ等最新科技。科技部長陳良基表示，將以「中科智慧機器人自造基地」為起點，串聯、引進全國學生ＡＩ人才。

科技部昨起一連三天，在「中科智慧機器人自造基地」舉辦「科技山手線‧連結你我的ＡＩ基地」暑期科技展，包括陳良基、中科管理局局長陳銘煌、台中市副市長林依瑩等人皆出席，接下來將前進綠島、蘭嶼及金門進行移展。

預計培育4000專門人才 600團隊進駐

陳良基表示，此次展覽包括在高中導入高科技，並結合大學、國中的「高瞻計畫」，以及展示綠能、奈米技術的「前沿科技轉化計畫」，並結合亞太地區印度、泰國、菲律賓共五十多個團隊參展，強調將以「中科智慧機器人自造基地」串聯學生ＡＩ人才，預計培育四千名專門人才、創造一千四百多個就業機會，並讓六百組團隊進駐使用，產出四十五個機器人應用計畫及卅組以上關鍵技術或產品。

其中，由成功大學結合台南女中、台南高工共同設計的「萬象平台」，為了解決空拍機難操作的困擾，運用物理、數學的概念，將空拍機和電腦動畫結合，讓學生可實際觀察空拍機運作狀況，並避免操作空拍機易摔壞和傷人的情形。成大創新數位內容研究中心主任楊雅婷表示，此項作品除了將「虛實整合」，更重要的是完全自己設計、研發，可取得各種數據不斷修正；台南女中數學老師黃信淳則表示，此作品結合ＡＩ、ＡＲ等新興科技，成為訓練空拍機操控手的利器。

另外，台中女中團隊在生物老師陳玉珊、生活科技老師王裕德指導下，也自行組裝可檢測物質濃度的「分光光度計」與「簡易培養箱」。