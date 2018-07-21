〈中部〉彰化救縣庫 標售高鐵站、台中市縣有地

2018-07-21

土地28.7公頃 總金額逾90億元

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣債務負擔重，為了減輕財務壓力，並有效讓縣有地發揮經濟價值，縣府近期將同時標售彰化高鐵站土地，與座落在台中市的縣有地，共將標售二八．七公頃土地，標售總金額高達九○．六五億元，若都能順利標售出去，將可大幅紓解縣庫的財政壓力。

兩種土地標售都將在下週五（廿七日）進行，各由財政處和地政處進行，其中，財政處辦理今年度第一次標售縣有地開標，標售土地分四標、共六筆，分別坐落於台中市清水區、梧棲區，以及彰化縣埤頭鄉，總出售面積約二．七五公頃，底價約一○．八二億元。

另一種由地政處標售土地，坐落於田中高鐵彰化站特定區，共計六十一筆土地，包含住宅區四十五筆、旅館區三筆、轉運專用區五筆、第二種產業專用區七筆、第一種產業專用區一筆，標售價格每坪從住宅區八萬四○○○元到旅館區十二萬元起，總標售面積二五．九五公頃，標售總金額七九．八三億元。

高鐵彰化站土地標售，細割住宅區土地，單筆最小坪數六一．七一坪、總價五五八萬元，以此吸引個體戶的一般民眾也有能力參加競標，主力更放在第二種產專區土地標售，每坪一○萬元，土地方正、面積大，要讓企業主、廠商也能來此投資建廠。

財政處副處長楊素祝表示，即將標售縣內與台中市的六筆縣有地，地目包含車站專用區、住宅區與商業區等，其中，位於台中市清水區市鎮北段的車站專用區，為四邊臨路的方正土地，周邊緊鄰學校預定地、停車場和住宅新建案，土地坐落點可直通台中港碼頭和西濱快速道路，每坪十二．二三萬元，面積二．四五公頃，底價約九．○九億元，標售價格與兩年前相同，周邊開發成熟不少，現在能用兩年前價格買到未漲價，還是經過市地重劃的土地，CP值相對高，未來可開發商場、旅館和客運轉運站等多用途，很適合開發商來此獵地投資。

楊素祝指出，財政處標售縣有地的收入可全歸縣庫使用， 若順利完成標售，至少會有十億元以上進帳，對紓解財政壓力會有幫助。

地政處土地開發科長劉志宏表示，彰化高鐵站在開發逐漸成熟下，土地交易已有回溫跡象，縣府抓住時機，一口氣將再釋出土地，不僅推出小坪數，更推出大坪數的產業專用區土地，總面積二五．九五公頃，標售金額高達七九．八三億元，若順利賣出，將可一次還清積欠銀行市地重劃基金。