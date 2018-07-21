〈中部〉中興新村活化 國發會：不會再狼來了

2018-07-21

〔記者佟振國／南投報導〕國發會中興新村活化專案辦公室昨正式揭牌，國發會主委陳美伶也特別與中興新村周邊八里里長座談，里長針對中興新村活化議題每到選舉就被提出，選後就被丟在一旁，仍心存疑慮，陳美伶則強調「這次絕對不會再狼來了」，也向里長保證專案辦公室就是地方與中央的窗口，有事找國發會就對了，並認為中興新村未來能做為發展無人自駕車的場域。

專案辦公室 地方與中央唯一的窗口

中興新村活化專案辦公室昨上午十時正式揭牌，國發會主委陳美伶特別與中興新村所在的光華、光榮、光明、光輝里及周邊營北、營南、內興、內新里，總計八位里長座談，了解地方對中興新村活化的看法。

里長們普遍擔心這次中興新村活化案，是否又是每逢選舉年的口號？以及國發會在中興新村活化案所能扮演的角色，包括辦公廳舍、宿舍區、道路公共建設等問題，里長抱怨每次地方遇到事情總是找不到哪個單位能夠協助解決，中興新村管理維護的問題還是存在。

陳美伶則強調，目前中興新村南核心由中科負責，未來北核心、中核心則完全是國發會，這次絕對不會再狼來了，今後專案辦公室就是地方與中央聯繫的唯一窗口，辦公室會根據地方反映相關問題進行跨部會聯繫，也要與地方縣府、市公所密切合作。

請部會機關遷來 未來可發展無人車

陳美伶表示，針對中興新村閒置辦公廳舍，目前國發會已積極媒合中央部會機關，透過明年政府組織再造，遷至中興新村辦公，包括農業部、環資部等所屬機關，至於宿舍區現有合法及佔用戶暫維持現狀不動，活化也不僅限於文創、青創，也要提供中南部優秀年輕公務員留下的誘因。

至於交通建設也有高度討論，里長們希望台中捷運能延伸至中興，甚至從高鐵台中烏日站能有更便捷的交通到中興新村，陳美伶也認同，並認為以中興新村早期即有完善的道路規劃，未來能做為發展無人自駕車的場域。