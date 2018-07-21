〈中部〉雲嘉嘉6人獲師鐸獎 玉山國中6年3得主

2018-07-21

〔記者丁偉杰、蔡宗勳、詹士弘、廖淑玲／綜合報導〕教育部今年「師鐸獎」選拔結果出爐，雲嘉三縣市共有六人得獎，分別為嘉縣興中國小教務主任侯雪卿、蒜頭國小校長許瑞陽，嘉市玉山國中教務主任鄭振銘、林森國小學務主任謝聖雅，雲縣鎮西國小校長張景哲及後埔國小校長黃麗鴻。

侯雪卿 數學變遊戲助學子

侯雪卿踐履母親激勵「當老師就是一份慈善事業」，最為杏壇樂道的是研發數學科奠基遊戲、補救教材，推及全國，助學子脫離學習夢魘，曾獲嘉縣特殊優良教師、全國SUPER教師獎、教育部教學卓越銀質獎，師鐸獎殊榮加身，她說，深感幸福且有意義。

許瑞陽 與水患災民共患難

許瑞陽由公轉教，非科班出身，曾在永安國小校長任內，校園水患停課時涉水返校，與避難在圖書館的災民吃大鍋飯，溫暖鄉親疲憊的心，他長期在偏鄉學校服務，募集教育資源建立特色、發展優勢，激發孩子不向惡劣環境低頭。

鄭振銘 辦科學營吸引學生

鄭振銘大學畢業就到玉山國中任教，座右銘「熱愛生命，永遠積極」是他的教學態度，當年與十多位「菜鳥老師」在教學上力求改變，資深老師則當後盾，辦露營、科學營等，讓學生喜歡學校，扭轉校風，強化讀書氛圍，家長放心把孩子交給學校。鄭任教近三十年，榮獲師鐸獎，成了該校六年內誕生的第三位得主。

謝聖雅 探索學科也重品德

謝聖雅大學念化工，曾在造紙廠、機車生產公司工作數年，後轉職教育界，考上國小師資班，再進修美術系、視覺藝術教育研究所，運用理工知識及業界經驗，投入自然與生活科學教學，指導學生從事科學探索；「賞識每個孩子，讓教育翻轉孩子的人生，在未來能發光發熱！」謝說，除了讀書，學子應著重品德培養。

張景哲 推動學生多元發展

張景哲有「教育傳教士」之稱，在教育界已卅三年，曾獲教育部校長卓越領導獎，他認為，教育是用生命感動生命、有愛無礙的事業，他奉行「雁行理論」，凡事自己帶頭做，在他眼中沒有教不起來的孩子，努力推動學生多元發展，讓每個孩子都能找到成就感。

黃麗鴻 綠力校園新生爆增

黃麗鴻任內將只有八名新生的偏鄉小學，透過綠力課程打造奇蹟，今年新生衝破二班達卅人，黃麗鴻說，五年前到任後面對沒有經費、資源的窘況，仍帶領教職員積極投入教學及改變，毫不放棄，啟動家長力量。

近年來學校推動生態、節能教育，打造生態池、風力、太陽能發電設備，運用老舊的空間改建成書櫃、藝文展覽室，邀請家長參觀學校環境及教學成果，改變家長的觀念。